50-летняя модель Playboy после развода с богатым мужем вынуждена таксовать (фото)

Сейчас жизнь "Барби-мамы" перевернулась с ног на голову. Бывшая модель уже почти три года борется за опеку над сыном.

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Мать шестерых детей и бывшая модель Playboy Нанетт Хаммонд Лоскиаво рассказала о "крахе" в своей жизни после развода. Сегодня женщина, которую называют "Барби-мамой", борется за финансовую независимость и даже устроилась на работу водителем службы такси Uber, пишет Daily Star.

"Я была матерью-домохозяйкой в течение 17 лет и полностью финансово зависела от своего бывшего мужа. Имела два дома — один в Майами, другой — в Новом Орлеане, а также бесчисленное количество роскошных автомобилей высокого класса и частных самолетов, которые могли доставить меня куда угодно. Жизнь была похожа на сказку: ходила по магазинам и никогда не беспокоилась о том, сколько трачу денег, в том числе на операции, чтобы поддерживать свой внешний вид. Я трижды увеличивала грудь с третьего до четвертого размера, делала подтяжки, ставила виниры, колола наполнители в губы, наращивала ресницы и регулярно загорала в солярии", — рассказывает блондинка, которая недавно отпраздновала свое 50-летие.

Бывшая модель начала таксовать, чтобы свести концы с концами Фото: Instagram | Nannette Hammond Loschiavo

Впрочем, сейчас жизнь Нанетт из городка Цинциннати (США) перевернулась с ног на голову. Кроме финансовых проблем, бывшая модель уже почти три года борется за опеку над сыном.

"Я нужна своему сыну и не собираюсь от него отказываться. Делаю все, что в моих силах, чтобы найти финансы для борьбы. Ходила пешком в дождь и снег, чтобы добраться до работы, а сейчас таксую в Uber на арендованной машине, чтобы просто свести концы с концами. На стороне моего бывшего мужа деньги, власть и влияние, а у меня ничего нет, кроме решимости и материнской любви к своему ребенку", — добавляет американка.

Сегодня Гаммонд Лоскиаво живет в тесной двухкомнатной квартире с двумя кроватями. По ее словам, между прежней роскошной жизнью и нынешней борьбой за выживание — абсолютная пропасть.

Нанетт Хаммонд Лоскиаво рассказала о "крахе" в своей жизни после развода Фото: Instagram | Nannette Hammond Loschiavo

"Я не делала маникюр много лет, ни ботокса, ни филлеров. Не хожу по магазинам, как раньше, и, конечно, живу значительно скромнее", — подытожила она.

Бывшая модель Playboy часто публикует контент на своей странице в Instagram, а также на YouTube-канале, чтобы развлекать поклонников.

Напомним, ранее Фокус писал, что 28-летняя Мари Темара "с ростом 213 см" благодаря своей внешности сделала сногсшибательную карьеру в модельном бизнесе и стала миллионершей. Девушка из Тампа (Флорида, США), которую в школе обзывали фриком, пережила ужасную травлю со стороны сверстников, а теперь наслаждается роскошной жизнью и славой.

А вот 30-летняя модель большого размера Алекс Аспазия часто попадает в заголовки изданий благодаря бодипозитиву и любви к своим формам. Однако недавно женщина пережила неприятную ситуацию, когда застряла в кресле ресторана.