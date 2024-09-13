50-річна модель Playboy після розлучення з багатим чоловіком змушена таксувати (фото)

Зараз життя "Барбі-мами" перевернулось з ніг на голову. Колишня модель вже майже три роки бореться за опіку над сином.

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Мати шістьох дітей та колишня модель Playboy Нанетт Гаммонд Лоскіаво розповіла про "крах" у своєму житті після розлучення. Сьогодні жінка, яку називають "Барбі-мамою", бореться за фінансову незалежність й навіть влаштувалась на роботу водійкою служби таксі Uber, пише Daily Star.

"Я була матір'ю-домогосподаркою протягом 17 років й повністю фінансово залежала від свого колишнього чоловіка. Мала два будинки — один в Майамі, інший — у Новому Орлеані, а також незлічену кількість розкішних автомобілів високого класу та приватних літаків, які могли доставити мене куди завгодно. Життя було схоже на казку: ходила по магазинах і ніколи не турбувалася про те, скільки витрачаю грошей, зокрема на операції, щоб підтримувати свій зовнішній вигляд. Я тричі збільшувала груди з третього до четвертого розміру, робила підтяжки, ставила вініри, колола наповнювачі в губи, нарощувала вії та регулярно засмагала у солярії", — розповідає блондинка, яка нещодавно відсвяткувала своє 50-річчя.

Колишня модель почала таксувати, щоб звести кінці з кінцями Фото: Instagram | Nannette Hammond Loschiavo

Втім, зараз життя Нанетт з містечка Цинциннаті (США) перевернулось з ніг на голову. Окрім фінансових проблем, колишня модель вже майже три роки бореться за опіку над сином.

"Я потрібна своєму синові й не збираюся від нього відмовлятися. Роблю все, що в моїх силах, аби знайти фінанси для боротьби. Ходила пішки у дощ і сніг, щоб дістатися до роботи, а зараз таксую в Uber на орендованій машині, щоб просто звести кінці з кінцями. На боці мого колишнього чоловіка гроші, влада та вплив, а у мене нічого немає, окрім рішучості та материнської любові до своєї дитини", — додає американка.

Сьогодні Гаммонд Лоскіаво живе в тісній двокімнатній квартирі з двома ліжками. За її словами, між колишнім розкішним життям та нинішньою боротьбою за виживання — абсолютна прірва.

Нанетт Гаммонд Лоскіаво розповіла про "крах" у своєму житті після розлучення Фото: Instagram | Nannette Hammond Loschiavo

"Я не робила манікюр багато років, ні ботоксу, ні філерів. Не ходжу по магазинах, як раніше, і, звичайно, живу значно скромніше", — підсумувала вона.

Колишня модель Playboy часто публікує контент на своїй сторінці в Instagram, а також на YouTube-каналі, щоб розважати шанувальників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 28-річна Марі Темара "зі зростом 213 см" завдяки своїй зовнішності зробила карколомну кар’єру в модельному бізнесі й стала мільйонеркою. Дівчина з Тампа (Флорида, США), яку в школі обзивали фріком, пережила жахливі цькування з боку однолітків, а тепер насолоджується розкішним життям та славою.

А от 30-річна модель великого розміру Алекс Аспазія часто потрапляє в заголовки видань завдяки бодипозитиву й любові до своїх форм. Однак нещодавно жінка пережила неприємну ситуацію, коли застрягла у кріслі ресторану.