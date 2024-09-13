Чекає гідного чоловіка: розчарована у коханні 23-річна дівчина заморозила свої яйцеклітини

Нещодавно Сабріна розійшлася зі своїм хлопцем, який вів подвійне життя. Стосунки пари закінчилися, коли блогерка побачила, як коханий гуляє під руку з іншою.

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23-річна модель Сабріна Лоу з Бразилії, яка через свою "надто красиву зовнішність" не потрапила до подруги на весілля, заморозила свої яйцеклітини, бо наразі не може знайти достойного чоловіка для створення сім’ї. За словами інфлуенсерки, невдачі у побудові романтичних стосунків змінили її світогляд. Про це пише видання Daily Star.

"Я не вірю, що ідеальний партнер для створення сім'ї з'явиться в потрібний мені час, тому вирішила взяти своє життя під контроль й переконатися, що завжди буду до цього готова. Окрім того, хочу започаткувати дискусію щодо материнства та очікувань від сучасних жінок з боку суспільства", — розповідає вона.

Нещодавно Сабріна розійшлася зі своїм хлопцем, який вів подвійне життя. Дворічні стосунки пари закінчилися, коли блогерка побачила, як коханий гуляє під руку з іншою.

23-річна модель Сабріна Лоу з Бразилії Фото: Jam Press

"Коли я про це дізналася, то відчула, наче моє серце виривають з грудей. Була повністю засліплена коханням. Щиро вважала, що він був моїм надійним притулком, але насправді це виявилось не так", — зізнається Лоу.

Дівчина завантажила на телефон свого колишнього застосунок для моніторингу начебто з міркувань безпеки, але пізніше використовувала цю програму, щоб відстежувати його пересування.

"GPS показував, що він їздить не в те місце, куди каже. Одного разу вирішила піти слідом й у торговому центрі побачила його разом з коханкою", — розповідає вона.

Попри всі спроби врятувати стосунки, пара врешті-решт розійшлась. Тепер модель пообіцяла зосередитися на любові до себе й навіть ухвалила рішення заморозити свої яйцеклітини.

Нещодавно Сабріна розійшлася зі своїм хлопцем, який вів подвійне життя Фото: Jam Press

До речі, Сабріна Лоу прославилась в інтернеті завдяки своїй епатажній поведінці: блогерка регулярно ділиться фотографіями та відео своїх суперечливих витівок. Зокрема, не так давно пофарбувала собаку в рожевий колір, щоб він пасував до її вбрання.

На її сторінку в Instagram підписалось понад 87 000 користувачів.

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