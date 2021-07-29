Я подумаю про це завтра. Українки розповіли, як зважилися заморозити свої ембріони і яйцеклітини

У світі все більшою популярністю користується відкладене материнство. Фокус поговорив з двома українками, які заморозили яйцеклітини та ембріони, про те, як вони зважилися на це, чи можна вибирати стать майбутньої дитини і скільки коштує замороження потенційних дітей.

У 2013 році Маша Цуканова, на той момент 29-річна головна редакторка українського Vogue, написала статтю "Відклала яйця" про замороження яйцеклітин. І не просто написала, а особисто пройшла процедуру. Текст виявився резонансним, багато хто журналістку не зрозумів. Деякі вважали, що ця тема не для глянцю, інші загалом негативно відгукувалися про саму ідею заморозки.

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Через вісім років тема відкладеного материнства вже не викликає такого жаху у обивателів. Все більше людей усвідомлюють, що в сучасному світі у жінок з'явилася можливість будувати кар'єру і самореалізовуватися. Водночас сучасні репродуктивні технології дозволяють більше не боятися, що через це можна не встигнути завести дитину. Жінки заморожують свої яйцеклітини або ембріони, плануючи народити, коли їм це буде зручно, навіть якщо біологічно завагітніти вони вже не зможуть.

Незважаючи на те що на Заході процедура набирає все більшої популярності, в Україні послугою користуються одиниці. В першу чергу це пов'язано з тим, що багато хто навіть не знає про таку можливість, а гінекологи не поспішають розповідати про неї пацієнткам.

Ольга Малюта, 35 років

Старший ембріолог клініки лікування безпліддя Ivmed заморозила ембріони навесні 2021 року

[ + – ] Результат в пріоритеті. Ольга Малюта вирішила заморожувати не яйцеклітини, а ембріони

Була чайлдфрі, вибрала відкладене материнство

Я думала про те, щоб заморозити ембріони, останні три-чотири роки. Вся моя робота немов підштовхувала до такого рішення: постійно бачиш жінок, у яких вичерпано запас яйцеклітин.

Років до 27-28 я думала, що буду чайлдфрі, діти мене не зворушували і не надихали. Потім почала викладати в школі і побачила, що вони теж прикольні, за ними цікаво спостерігати. На тлі цього поступово визріла думка колись самій стати матір'ю.

Переломним моментом став мій 35-й день народження. Це дуже умовна риса, але з цього віку погіршується якість яйцеклітин і збільшується ризик хромосомних аномалій. Я зрозуміла, що завести дитину прямо зараз не готова, зараз у мене немає чоловіка або партнера, з яким я б хотіла народити. До того ж діти — це дуже енерго-, часо- і фінансово затратно. Звичайно, можна і самому досягти такого рівня, щоб дозволити собі декретну відпустку, але з партнером все вирішується трохи легше. Тому я знайшла компроміс між бажанням мати дітей, нашою біологією і сучасними можливостями. Відкладене материнство здалося мені оптимальним варіантом.

Про друга-донора і сімейне законодавство

Можна заморожувати яйцеклітини або ембріони, тобто вже запліднені яйцеклітини. Більшість жінок вважає за краще перший варіант, оскільки ти і в 45 років можеш зустріти кохання всього свого життя, ви захочете завести дитину і зможете використовувати збережений біоматеріал разом.

Я заморозила ембріони, оскільки хотіла бути впевненою в результаті.

По-перше, середній показник виживання яйцеклітин після розморожування — 85-90%, а в ембріонів — 98-99%. Тобто якщо ти заморозив хороший ембріон, то, швидше за все, без проблем його розморозиш.

По-друге, лише половина запліднених яйцеклітин розвивається в якісний п'ятидобовий ембріон.

Всього 10-15% жінок, які заморозили біоматеріал, потім повертаються за ним, щоб все-таки завести дитину

У мене вийшло 18 зрілих яйцеклітин, це дуже хороший результат. Таку кількість можна заморожувати і без запліднення, тому що шанси на успіх при розморожуванні будуть високими, але я вирішила не ризикувати.

Я попросила друга стати донором сперми. Він гей, і у мене з ним не буде якихось особистих історій або очікувань, тому все чесно і відкрито. Звичайно, це трохи дивна розмова. Ти зустрічаєшся з людиною і кажеш: "Ось, мені 35 років, я хочу заморозити ембріони. Що ти скажеш про те, щоб бути другою стороною?" Відразу він не відповів, попросив час подумати, але в підсумку погодився. Ми дуже довго все обговорювали і вирішили, що я буду самостійно ростити дитину.

В Україні, насправді, дуже проблематично створювати ембріони зі знайомим, оскільки наше сімейне законодавство не захищає таких людей від взаємних претензій. Іншими словами, після пологів я в будь-який час можу подати на аліменти. Точно так само чоловік може пред'явити права на дитину. Тому краще вибирати анонімного донора.

Плейлист для ембріонів

Що з яйцеклітинами, що з ембріонами процедура починається однаково. В першу чергу ти проходиш всілякі обстеження. Гормональна стимуляція, яка необхідна, щоб отримати більше клітин, може бути небезпечною, якщо у жінки є онкозахворювання, тому обов'язково треба відвідати мамолога та зробити УЗД, але сама стимуляція не підвищує ризики розвитку раку. Все це займає місяць-півтора, після чого протягом 10-12 днів треба робити ін'єкції гормону. Коли фолікули [яйцеклітини під шарами епітелію і сполучної тканини] доростають до потрібного розміру, призначається фінальний укол, від якого розраховується час пункції і забору яйцеклітин під загальною анестезією.

При проведенні пункції існують невеликі ризики мікрокровотечі, у деяких жінок починається гіперстимуляція, коли в порожнину малого таза виходить рідина і це супроводжується болем. У мене нічого такого не було, я спокійно все перенесла. Вже через пів години після анестезії пішла в лабораторію, щоб самостійно зробити запліднення.

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Якщо жінка вирішує зберігати саме яйцеклітини, то їх відразу очищають і протягом двох-трьох годин після пункції заморожують. Якщо це ембріони, то спочатку їх чистять, через чотири години запліднюють, потім днів п'ять культивують і після заморожують.

Я знаю, що колегам було б складно робити запліднення моїм яйцеклітинам, вони переживали б більше, ніж я. Мені ж було емоційно і психологічно комфортно. Я люблю робити ембріони під музику, і цей раз не став винятком: вибрала свої улюблені пісні, створила спеціальний плейлист і зі спокійним серцем зайнялася роботою. Через три дні дістала їх з інкубатора. До цього моменту я вже бачила, напевно, сотні тисяч ембріонів, але тут подивилася на свої і подумала: "А нічого так вийшли, рівненькі, всі хорошої якості". Це був такий кумедний момент — типу "свої діти завжди красивіше" [сміється].

Стать дитини вибирати не можна, але...

Мені вдалося заморозити 13 ембріонів, це багато. Вісім з них я перевірила на генетичні хромосомні аномалії, п'ять залишилися неперевіреними. Чому не всі? Просто треба оцінювати якість ембріонів, підходять лише найсильніші. Для діагностики забирають п'ять-шість клітин, і якщо ембріон слабший, то він постраждає, ти відразу знижуєш його потенціал. З перевірених сім виявилися здоровими, один був аномальний — така вагітність закінчується самоабортом, раннім викиднем або завмиранням плода. Аномальні ембріони ми утилізуємо, але це завжди відбувається з дозволу пацієнта.

В Україні дуже проблематично створювати ембріони зі знайомим, оскільки законодавство не захищає таких людей від взаємних претензій

Під час діагностики є можливість дізнатися стать майбутніх дітей. У мене вийшло порівну: чотири хлопчики і чотири дівчинки. Спочатку я хотіла дівчинку, але тестування на аномалії дозволило зрозуміти, що насправді мені все одно, якою буде стать у малюка. На підсадку я виберу той ембріон, який за своєю будовою буде найкращим, тоді шанси у нього будуть вище.

В Україні відбір за статевою приналежністю не вітається, але пацієнти все одно отримують таку інформацію і можуть вибирати. Хоча до цього я працювала в клініках, де підсаджували ембріони найкращої якості незалежно від їх статі. Винятки робилися у тому випадку, якщо в родині вже були хлопчик чи дівчинка і батьки хотіли малюка іншої статі.

Повернутися за дитиною. Донорство ембріонів

Друзям я давно говорила про можливість заморозки ембріонів, мене підтримали. Але все одно знайшлися знайомі, сказавши: "У тебе ж все нормально, чому ти не народиш?" Були й ті, хто говорив, що так робити не можна, гріх це. Ще людей цікавить, яка доля очікує невикористані ембріони. Є два варіанти: або ти пишеш заяву на їх утилізацію, або стаєш анонімним донором. Мені ближче другий, адже є багато пацієнтів, які роками чекають таку донацію.

Ембріони можна тільки подарувати, продати їх не можна, це заборонено. Таке донорство завжди анонімне. В іншому випадку біологічний батько зміг би, наприклад, через десять років пред'явити свої права на дитину.

Яйцеклітини та ембріони містяться в рідкому азоті у спеціальних ємностях — посудинах Дьюара. При кожній спеціалізованій клініці є окреме приміщення, де зберігається весь заморожений біоматеріал. Якщо така компанія збанкрутує, пацієнтам повідомлять, що вони можуть забрати яйцеклітини/ембріони і перевезти в іншу клініку.

Поки не визначений крайній термін зберігання біоматеріалу, теоретично він може лежати вічно. Ця технологія не так давно з'явилася, і поки рекорд народження дитини із замороженого ембріона — 27 років.

В Україні немає статистики, скільки жінок заморожують свої яйцеклітини або ембріони з метою відкладеного материнства, але це незначні цифри. Наприклад, в нашій клініці таких заморозок всього одна-дві за рік. Ще три-чотири людини — це онкопацієнти, які заморожують свій матеріал перед лікуванням.

Однак у світі цей напрям дуже популярний, все більше великих компаній включають заморожування в корпоративну медичну страховку. До речі, існує статистика, що лише 10-15% жінок, які заморозили біоматеріал, потім повертаються за ним, щоб все-таки завести дитину.

Є рекомендація робити цю процедуру до 30 років, коли запас ще великий і можна заморозити 20-30 яйцеклітин. В реальності ж люди переважно приходять в 35-37 років. Багато людей в Україні взагалі не чули про таку можливість. Іноді мої пацієнтки, коли дізнаються, що у них запас яйцеклітин на нулі, кажуть: "Якби п'ять років тому мені розповіли про відкладене материнство, то я б точно зробила заморозку".

Середня ціна заморозки яйцеклітин — 50-60 тис. грн. Якщо ми беремо ембріони, то враховується ще запліднення, вийде 60-70 тис. грн. У вартість входять стимуляція, пункція і замороження. Зберігання коштує в середньому 3 тис. грн на рік, але це залежить від клініки.

Тетяна Яловчак, 41 рік

Альпіністка, депутатка Бучанської районної ради. Заморозила яйцеклітини в 39 років

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Переїзд з валізою купальників

Я з Донецька, 2014 рік змінив у моєму житті дуже багато. До цього у мене були якісь плани, але раптово я опинилася в Києві без житла і з валізою купальників, тому що як раз повернулася з острова Маврикій. У такий дивний період мені було не до дітей.

Середня ціна заморозки яйцеклітин — 50-60 тис. грн. Якщо ми беремо ембріони, то враховується ще запліднення, вийде 60-70 тис. грн

У мене цікаве життя — я підкорила Еверест, піднялася на сім найвищих вершин світу, перепливала Босфор, але при цьому розумію, що варто подумати і про дитину. Народити прямо зараз мені все ще страшно, лякає ця нестабільність і невпевненість у завтрашньому дні. Тому я вирішила заморозити яйцеклітини.

Мені порекомендували звернутися до репродуктолога Наталії Владикіної, і під час консультації Наташа сказала: "Заморожені яйцеклітини — це краще, ніж мільйон доларів у швейцарському банку". Фраза так запала мені в душу, що я відразу подумала: "Так, я зроблю це".

Через місяць здала аналізи і почала підготовку до процедури. Від моменту, коли я вперше почула про це, до самої пункції пройшло трохи більше пів року, все відбувалося дуже стрімко.

Замороження яйцеклітин і підтримка партнера

Одного разу я почула, як знайома пара жартує: "Все, пора народжувати, у нас діти мерзнуть". Так я дізналася про те, що можна заморожувати вже готові ембріони, але для мене це набагато страшніше і незрозуміліше. Хіба можна заздалегідь сказати, від кого я потім захочу мати дитину?

Рішення заморозити яйцеклітини приймала разом зі своїм партнером, він мене підтримав. Він відразу ж запропонував просто народити дитину, я не проти цього, збереження яйцеклітин — більше підстраховувальний елемент. Не знаю, чи правильно народжувати дітей таким чином, але наявність опції мене заспокоює. Менше страху, що я не зможу стати мамою.

Про своє рішення практично нікому не розповідала. Не буду ж я дзвонити мамі і говорити, що збираюся заморожувати яйцеклітини. Це дуже інтимна історія, і я готова ділитися нею тільки тому, що розумію — комусь ця інформація може бути корисною.

Близьким друзям я потім розповіла про процедуру, у мене адекватне оточення, тому ніхто не зустрів ідею багнетами. Навіть мій психоаналітик, якому вже за 80, сказав, що я молодець, і це здорове рішення.

Замороження яйцеклітин: "Стан, як при ПМС"

Нормальні люди під час гормональної стимуляції знаходяться під наглядом лікаря, але у мене тиждень підготовки проходив у Тунісі. З собою я взяла термос з льодом, де зберігала шприци, і сама робила собі ін'єкції. Через стимуляції траплялися перепади настрою, в якийсь момент стан був трохи агресивним, як при ПМС. У Тунісі я була разом зі своєю приятелькою і коли починала зриватися, вона говорила: "Так, я розумію, що з тобою відбувається, давай-давай, я готова" [сміється].

Я заморозила яйцеклітини в 39 років, це вважається досить пізнім терміном. Але мій репродуктивний стан виявився не гіршим, ніж у молодших жінок. Я багато часу проводжу на свіжому повітрі, займаюся спортом, не палю, алкоголь раніше взагалі не пила. Думаю, що все це в комплексі вплинуло. В результаті у мене вийшло заморозити 20 яйцеклітин.

У нашому суспільстві ще іноді можна почути такі вислови, які ображають, як старородка. Зустрічаються люди, які можуть сказати: "Таню, як це у вас немає дітей? Треба терміново народжувати!" Кому треба? Вам треба? Тоді і народжуйте. Це дратує.

Поки я не знаю, коли скористаюся замороженими яйцеклітинами. Думаю, для народження дитини потрібні гідні умови. Всі ці розмови "Бог дав дитину, Бог дасть і на дитину" мені не підходять, я хочу більшої впевненості у завтрашньому дні, хочу знати, що зможу забезпечити її всім необхідним.