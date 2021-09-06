В Севастополе на пляж обрушились 20 тонн песка: двое пострадавших (фото)

Пострадавших откопали еще до приезда спасателей. Они в тяжелом состоянии находятся в больнице.

На диком нудистском пляже у села Любимовка возле Севастополя в воскресенье, 5 сентября, днем обвалился песчаный берег. Под песком оказались парень и девушка. Они прятались в тени под высоким уступом, сообщили местные СМИ.

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Пострадавших еще до приезда спасателей МЧС откопали находившиеся на пляже люди. Им оказали первую помощь и на скорых отвезли в больницу. Оба в тяжелом состоянии, одному из них незамедлительно провели операцию.

По предварительной информации, упала 20-тонная песчаная глыба.

Оккупационные власти Севастополя сообщают, что в городе, на его Северной стороне, несколько километров диких пляжей сейчас находятся под угрозой обвалов. Два из них уже огородили предупредительными лентами и установили соответствующие знаки.

Особо опасные склоны подвергаются принудительному обрушению, но только на официальных пляжах.

Специалисты говорят, что принудительно обваливать склоны можно не везде. До конца года Гидрофизический институт должен завершить обследование берега, тогда и буду планировать защитные работы.

Напомним, обвалы берега в Крыму случаются не в первый раз. Так в поселке Николаевка на "диком" пляже под обвалом оказались отдыхающие. Двое из них погибли.

Но подобной случается не только в Крыму, Например, в Белгород-Днестровском районе Одесской области на пляже произошел масштабный оползень.