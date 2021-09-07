На 100-летие первого искусственного голода в Украине определено корректное количество жертв и обновлен Зал Памяти в 3D-мэпинге

Общее количество жертв искусственного голода в Украине в ХХ веке составляет 15,5 млн человек. В частности: в 1921-1923 — 3,5 миллиона убитых голодом, в 1932-1933 — 10,5 млн, в 1946-1947 — 1,5 миллиона убитых. Такие цифры обнародовали ученые во время Международного форума "Массовые искусственного голода: помним, чтим", сообщают "Украинские новости".

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Эти цифры опираются на обновленные данные криминалистических, демографических и правовых экспертиз, которые одобрены ведущими научными институтами.

Обнародование уточненных данных о количестве жертв голодоморов является событием мирового значения, ведь раскрывает целенаправленное намерение уничтожить украинскую нацию и механизмы совершения преступления геноцида. Это также ускорить признание в мире Голодомора 1932-1933 геноцидом украинской нации, рассказывают участники Форума.

Также, 7 сентября, в Национальном музее Голодомора-геноцида, открыли обновленную экспозицию Зал памяти. Это стало возможным благодаря поддержке мецената Александра Петровского, его семьи и фонда "Солидарность". Теперь правда о Голодоморе и 10,5 млн жертв — в технологиях 3D-мэпинга.

"Чрезвычайно важно, что здесь, в этом зале, вы также возможность увидеть государственно-частное партнерство. Потому что средства привлекались к экспозиции и частных меценатов, — подчеркнул Александр Ткаченко, отмечая роль международного благотворительного фонда Александра Петровского "Солидарность".

Куратор проекта реконструкции Зал памяти Анжелика Петровская отметила, что к инициативе Фонда "Солидарность" могут присоединиться все граждане Украины, внося посильную лепту в сохранение национальной памяти. Ее 10-летняя дочь — ученица 5-го класса Александра Петровская — озвучила украинскую и английскую версии текста фильма, выполненного в технологии 3D-мапинг. Особое впечатление на школьницу произвела Книга памяти жертв Голодомора, где в томе, посвященном Полтавской области, специалисты Музея указали имена шести родственников Александры, которые были замучены голодом.

Исполнитель аудиовизуальной части проекта обновления Зал памяти — украинская компания Magic Innovations. Работала в Швейцарии, Франции и Арабских Эмиратах и ​​имеет огромный опыт. Фильм разделен на четыре тематические сезона, которые отражают подготовку, обстоятельства, преступную цель и результат Голодомора. Видеоряд сверстан в сочетании с физическими экспонатами музея — лодкой, прялкой, сундуком и другими предметами.

По мнению директора Музея Олеси Стасюк, новое аудиовизуальное сопровождение, интерактивные стенды с книгами памяти и картами, Touch-экраны с информацией об обстоятельствах Голодомора, а также видеопоказания очевидцев, привлекут внимание новой молодежной аудитории, которая должна быть знакома с величайшей трагедией украинской нации и уметь защищать правду о Голодоморе в мире.