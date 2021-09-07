На 100-річчя першого штучного голоду в Україні визначено коректну кількість жертв й оновлено Залу Пам"яті в 3D-мепінгу

Загальна кількість жертв штучних голодів в Україні у ХХ-му столітті складає 15,5 мільйонів осіб. Зокрема: у 1921-1923 — 3,5 мільйона убитих голодом, у 1932-1933 — 10,5 мільйонів, у 1946-1947 — 1,5 мільйона убитих. Такі цифри оприлюднили науковці під час Міжнародного форуму "Масові штучні голоди: пам"ятаємо, вшановуємо", повідомляють "Українські новини".

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Ці цифри спираються на оновлені дані криміналістичних, демографічних та правових експертиз, які схвалені провідними науковими інституціями.

Оприлюднення уточнених даних про кількість жертв Голодоморів є подією світової ваги, адже розкриває цілеспрямований намір знищити українську націю та механізми вчинення злочину геноциду. Це також має пришвидшити визнання у світі Голодомору 1932-1933 геноцидом української нації, розповідають учасники Форуму

Також, 7 вересня, у Національному музеї Голодомору-геноциду, відкрили оновлену експозицію Зали пам'яті. Це стало можливим завдяки підтримці мецената Олександра Петровського, його родини та фонду "Солідарність". Відтепер правда про Голодомор та 10,5 мільйонів жертв — у технологіях 3D-мепінгу.

"Надзвичайно важливо, що тут, в цій Залі, ви маєте також можливість побачити державно-приватне партнерство. Тому що кошти долучались до експозиції і приватних меценатів, — підкреслив Олександр Ткаченко, відзначаючи роль міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського "Солідарність".

Кураторка проєкту реконструкції Зали пам'яті Анжеліка Петровська наголосила, що до ініціативи Фонду "Солідарність" можуть долучатися усі громадяни України, вносячи посильну лепту в збереження національної пам"яті. Її 10-річна дочка — учениця 5-го класу Александра Петровська — озвучила українську та англійську версію тексту фільму, виконаного в технології 3D-мапінгу. Особливе враження на школярку справила Книга пам'яті жертв Голодомору, де у томі, присвяченому Полтавській області, фахівці Музею вказали імена шести родичів Александри, що були замучені голодом.

Виконавець аудіовізуальної частини проєкту оновлення Зали пам"яті — українська компанія Magic Innovations. Працювала у Швейцарії, Франції й Арабських Еміратах і має величезний досвід. Фільм поділений на чотири тематичні сезони, які відображають підготовку, обставини, злочинну мету й результат Голодомору. Відеоряд зверстаний у поєднанні з фізичними експонатами музею — човном, прялкою, скринею та іншими предметами.

На думку директорки Музею Олесі Стасюк, новий аудіовізуальний супровід, інтерактивні стенди з Книгами пам'яті та мапами, Touch-екрани з інформацією про обставини Голодомору, а також відеосвідчення очевидців, привернуть увагу нової молодіжної аудиторії, яка має бути обізнана з найбільшою трагедією української нації та вміти захищати правду про Голодомор у світі.