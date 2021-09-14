Окно в мир здоровья. iHERB празднует 25-летие

Многие украинцы охотно и на постоянной основе получают посылки с iHerb. Это известный в США продавец и производитель товаров для здоровья, витаминов, БАДов, натуральной косметики и аксессуаров для красоты, органических продуктов питания, товаров для дома и другой качественной продукции.

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Компания в настоящее время является крупнейшим онлайн-ритейлером, который обеспечивает лучшие цены на рынке натуральных продуктов. В ее ассортименте — более 32 тысяч позиций от производителей из США, Японии, Южной Кореи, Канады и Франции. Купить в iHerb сейчас — так же просто, как посетить соседнюю аптеку или магазин.

Вот уже 25 лет iHerb имеет основную цель — сделать так, чтобы каждый из покупателей получил свой заказ как можно быстрее и по лучшей цене. Для этого на сайте постоянно действуют скидки, есть акционные предложения и коды. В разделах "СУПЕРАКЦИЯ" и "Пробники" можно найти дополнительные интересные предложения.

На iHerb действует удобная и прозрачная реферальная программа. После первого заказа покупатель получает собственный код вознаграждений и реферальную ссылку, которую можно разместить в соцсетях или отправить друзьям. Когда покупатель сделает заказ, перейдя по вашей ссылке или по вашему коду, вы получите вознаграждение в $5 долларов или комиссию 5% от суммы заказа.

К слову, в честь праздника iHerb ежедневно предлагает скидку 25% на новые категории и продукты.

Что украинцы охотно покупают на iHerb?

Мультивитамины. Высокоэффективная ежедневная добавка с различными витаминами и минералами обеспечивает организм витаминами и минералами для поддержания здоровья тканей и органов. Они крайне важны для производства тканей и действия ферментов — молекул, участвующих в ускорении химических реакций, необходимых для работы человеческого организма.

Омега-3. Прием добавок из рыбьего жира снижает общую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 45%. Благоприятный эффект добавки проявляется очень быстро, как правило в течение трех месяцев. По сравнению с лекарственным лечением, жирные кислоты омега-3 имеют значительные преимущества, они полностью безопасны и недороги.

Витамин D. В организме "солнечный" витамин D действует как прогормон. Он полезен для регулирования некоторых составляющих иммунной реакции. Устранение дефицита витамина D может помочь уменьшить заболеваемость респираторными инфекциями, включая простуду и грипп. Он также имеет прямое противовоспалительное действие и ряд других преимуществ.

Пробиотики. Микрофлора человека чрезвычайно важна для здоровья: кишечные бактерии играют огромную роль в пищеварении и усвоении питательных веществ, формировании и поддержке отличной иммунной системы, предотвращают инфицирование, противодействуют аллергиям и аутоиммунным заболеваниям. С целью улучшения микрофлоры и здоровья потребители обращаются к пробиотическим добавкам.

Витамины и добавки iHerb рекомендует принимать исключительно после консультации специалиста.

Здесь также можно заказать разнообразные масла, детское питание, полезные специи, чай и кофе. Среди самых популярных косметических продуктов — гидрогелевые патчи, сыворотки с витамином С, кремы с коллагеном, шампуни без сульфатов, доступная декоративная косметика.

Покупая на iHerb, можно быть уверенным, что вся продукция — качественная и соответствует сроку годности. Продукты с сайта проходят независимую проверку подлинности состава и соответствуют "Правилам надлежащей производственной практики", установленным Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов. Продукцию хранят на складах с системами климат-контроля.

К услугам покупателей — круглосуточная работа службы поддержки в чатах на сайте и по телефону, а также тысячи отзывов на продукты от других покупателей.

Доставка заказов в Украине прямая и быстрая, осуществляется "Новой Почтой" и Meest Express. Заказ от 1500 грн присылают бесплатно. Сроки доставки составляют 4-5 дней. Все товары iHerb присылают непосредственно со складов компании в Калифорнии, Кентукки, Иллинойсе, Пенсильвании и Южной Корее воздушным транспортом.

За 25 лет работы компания наработала большой опыт и авторитет среди онлайн-ритейлеров, стала окном в мир здоровья и получила немало сторонников среди украинцев. Ведь с iHerb сделать заказ так же удобно, как и в любом онлайн-магазине или аптеке в Украине.