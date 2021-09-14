Вікно у світ здоров'я. iHERB святкує 25-річчя

Багато українців залюбки і на постійній основі отримують посилки з iHerb. Це відомий у США продавець і виробник товарів для здоров'я, вітамінів, БАДів, натуральної косметики та аксесуарів для краси, органічних продуктів харчування, товарів для дому та іншої якісної продукції.

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Компанія нині є найбільшим онлайн-рітейлером, який забезпечує найкращі ціни на ринку натуральних продуктів. В її асортименті – понад 32 тисяч позицій від виробників з США, Японії, Південної Кореї, Канади та Франції. Купити в iHerb нині – так само просто, як відвідати сусідню аптеку чи магазин.

Ось уже 25 років iHerb має основну мету – зробити так, аби кожен із покупців отримав своє замовлення якнайшвидше і за найкращою ціною. Для цього на сайті постійно діють знижки, є акційні пропозиції й коди. У розділах "Суперакції" та "Пробники" можна знайти додаткові цікаві пропозиції.

На iHerb діє зручна і прозора реферальна програма. Після першого замовлення покупець отримує власний код винагород і реферальне посилання, яке можна розмістити у соцмережах або надіслати друзям. Коли покупець зробить замовлення, перейшовши за вашим посиланням або за вашим кодом, ви отримаєте винагороду у $5 доларів або комісію 5% від суми замовлення.

До слова, на честь свята iHerb щодня пропонує знижку 25% на нові категорії та продукти.

Що українці охоче купують на iHerb?

Мультивітаміни. Високоефективна щоденна добавка з різними вітамінами і мінералами забезпечує організм вітамінами і мінералами для підтримки здоров'я тканин і органів. Вони вкрай важливі для виробництва тканин і дії ферментів — молекул, що беруть участь в прискоренні хімічних реакцій, необхідних для роботи людського організму.

Омега-3. Прийом добавок з риб'ячого жиру знижує загальну смертність від серцево-судинних захворювань на 45%. Сприятливий ефект добавки проявляється дуже швидко, як правило протягом трьох місяців. Порівняно з лікарським лікуванням, жирні кислоти омега-3 мають значні переваги, вони повністю безпечні й недорогі.

Вітамін D. В організмі "сонячний" вітамін D діє як прогормон. Він корисний для регулювання деяких складових імунної реакції. Усунення дефіциту вітаміну D може допомогти зменшити захворюваність на респіраторні інфекції, включаючи простуду і грип. Він також має пряму протизапальну дію та ряд інших переваг.

Пробіотики. Мікрофлора людини надзвичайно важлива для здоров'я: кишкові бактерії відіграють величезну роль в травленні й засвоєнні поживних речовин, формуванні й підтримці відмінної імунної системи, запобігають інфікуванню, протидіють алергіям і аутоімунним захворюваннням. З метою поліпшення мікрофлору і здоров'я споживачі звертаються до пробіотичних добавок.

Вітаміни та добавки iHerb рекомендує приймати виключно після консультації спеціаліста.

Тут також можна замовити різноманітні олії, дитяче харчування, корисні спеції, чай та каву. Серед найпопулярніших косметичних продуктів – гідрогелеві патчі, сироватки з вітаміном С, креми з колагеном, шампуні без сульфатів, доступна декоративна косметика.

Купуючи на iHerb, можна бути впевненим, що вся продукція — якісна і відповідає терміну придатності. Продукти з сайту проходять незалежну перевірку справжності складу та відповідають "Правилам належної виробничої практики", встановленим Управлінням з контролю якості харчових продуктів і медикаментів. Продукцію зберігають на складах із системами клімат-контролю.

До послуг покупців — цілодобова робота служби підтримки в чатах на сайті й по телефону, а також тисячі відгуків на продукти від інших покупців.

Доставка замовлень в Україну пряма і швидка, здійснюється "Новою Поштою" та Meest Express. Замовлення від 1500 грн надсилають безкоштовно. Строки доставки складають 4-5 днів. Усі товари iHerb надсилають безпосередньо зі складів компанії в Каліфорнії, Кентуккі, Іллінойсі, Пенсільванії та Південній Кореї повітряним транспортом.

За 25 років роботи компанія напрацювала неабиякий досвід і авторитет серед онлайн-рітейлерів, стала вікном у світ здоров"я і отримала чимало прихильників серед українців. Бо ж з iHerb зробити замовлення так само зручно, як і в будь-якому онлайн-магазині чи аптеці в Україні.