Владимир Зеленский вновь посетит США, — Никифоров

Пресс-секретарь президента рассказал, что главу Украины включили в список выступающих на Генассамблее ООН. По предварительной информации, выступление состоится 22 сентября.

Президент Владимир Зеленский в конце сентября вновь планирует посетить США. Новый визит состоится с целью принятия участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментариях "РБК-Украина".

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"Готовим визит в Нью-Йорк", — сообщил Никифоров.

В предварительный список выступающих на неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский включен 17 августа. По предварительным данным выступление президента состоится 22 сентября.

76 сессия генассамблеи начнет свою работу 14 сентября. Общие прения будут проходить со вторника, 21 сентября, по субботу, 25 сентября. Для общих прений на семьдесят шестой сессии была предложена тема "Укрепление жизнестойкости с верой в лучшее — в интересах возрождения после COVID-19, устойчивого восстановления, удовлетворения потребностей планеты, уважения прав людей и активизации деятельности Организации Объединенных Наций". О деталях выступления президента Зеленского пока неизвестно.

На сессии ГА ООН США будет представлять президент Джо Байден, Россию – Сергей Лавров.

Напомним, что год назад Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам 75 сесси ГА ООН , в котором назвал российскую агрессию на Донбассе посягательством на суверенитет Украины

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