Володимир Зеленський знову відвідає США, — Никифоров

Прессекретар президента розповів, що главу України включили в список спікерів на Генасамблеї ООН. За попередньою інформацією, виступ відбудеться 22 вересня.

Президент Володимир Зеленський у кінці вересня знову планує відвідати США. Новий візит відбудеться з метою взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарях "РБК-Україна".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Готуємо візит у Нью-Йорк", — повідомив Никифоров.

До попереднього списку спікерів на тижні високого рівня сесії Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський включений 17 серпня. За попередніми даними, виступ президента відбудеться 22 вересня.

76 сесія Генасамблеї почне свою роботу 14 вересня. Загальні дебати будуть проходити з вівторка, 21 вересня, по суботу, 25 вересня. Для загальних дебатів на сімдесят шостій сесії була запропонована тема "Зміцнення життєстійкості з вірою в краще — в інтересах відродження після COVID-19, стійкого відновлення, задоволення потреб планети, поваги прав людей та активізації діяльності Організації Об'єднаних Націй". Про деталі виступу президента Зеленського поки невідомо.

На сесії ГА ООН США представлятиме президент Джо Байден, Росію — Сергій Лавров.

Нагадаємо, що рік тому Володимир Зеленський виступив з відеозверненням до учасників 75 сесії ГА ООН, у якому назвав російську агресію на Донбасі посяганням на суверенітет України.

У свою чергу Володимир Путін просив скасувати санкції у зв'язку з коронавірусом, щоб знизити безробіття в країні.