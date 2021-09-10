15 миллионов евро. Как доноры помогли создать в Броварах сообщество родителей-воспитателей

Бизнесмены и организации из Швеции на протяжении 16 лет выделяют деньги для поддержки украинских сирот. Средства идут на создание комфортных условий для детских домов семейного типа в Броварах под Киевом. Как живет сообщество родителей-воспитателей, и почему в Швеции смогли избавиться от интернатов, а в Украине — нет, узнавал Фокус.

Диана и Лера, улыбчивые девочки 7 и 6 лет, застенчиво жмутся друг к дружке, но вежливо отвечают на вопросы о своей жизни.

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"А еще я в школу пойду!" — хвастается Лера и показывает портфель. "Да, сегодня мы не учимся, потому что к нам гости приехали", — серьезно добавляет Диана.

[ + – ] Диана и Лера Фото: Евгения Королева

Девчушки убегают к приемной матери, показывающей свой уютный двухэтажный коттедж послу Швеции в Украине Тобиасу Тибергу. Наталья Басараб привычно рассказывает иностранной делегации о том, как они с мужем Андреем восемь лет назад решили создать детский дом семейного типа, как недавно ездили с детьми в Италию и какие у каждого ребенка особенности.

Сегодня супруги и семь их воспитанников живут в Броварах на территории благотворительной организации "СОС Дитячі містечка", существующей в Украине с 2003 года как часть международной федерации SOS Kinderdorf International. Кроме дома Басарабов на территории расположены еще 11 домов семейного типа. В общей сложности здесь воспитывается 78 детей, но их число постоянно меняется: некоторых усыновляют или они уходят под опеку родственников.

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Тобиас Тиберг в гостях у родителей-воспитателей оказался не случайно: "СОС Дитячі містечка" организовали в своем комьюнити Дни Швеции. На праздник в Броварах, помимо дипломата, также приехали представители организации SOS Barnbyar Sweden. Последние 16 лет шведские общественники активно помогают украинскому проекту. За это время сюда для поддержки украинских семей было направлено более 15 млн евро. Эти деньги выделяет не шведское правительство, а частные лица и бизнес. Благодаря такой колоссальной помощи (а деньги для поддержки сирот в украинскую организацию приходят не только из Швеции, но и из других стран), "СОС Дитячі містечка Україна" на сегодняшний день опекает 3 тыс. детей. У организации есть не только своя территория в Броварах, но и три молодежных центра в Луганской области. В ближайшее время организация откроет в Северодонецке шелтер для женщин с детьми, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

[ + – ] Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг Фото: Евгения Королева

Приемное родительство: чужой опыт

Швеция важна для Украины не только из-за существенной финансовой помощи, но и как хороший пример того, что государство вполне может обходиться без больших детских домов, полностью заменив их семейными формами воспитания. Как уточнил в комментарии Фокусу Тобиас Тиберг, в его стране все делается для того, чтобы сохранить биологическую семью. Именно превентивные меры помогают избежать институционального решения проблемы. Это особенно актуально с учетом наплыва беженцев в страну. По словам Петры Ниберг, программного директора SOS Barnbyar, если государство не может обеспечить их необходимым уровнем поддержки и услуг, то к этому подключаются общественники.

"Также мы стараемся поддерживать молодежь, чтобы она не оставалась в одиночестве со своими проблемами", — добавляет Ниберг.

[ + – ] Если государство не может обеспечить необходимый уровень поддержки и услуг, подключаются общественники

В Украине реформа деинституционализации, запустившаяся четыре года назад, практически зависла без движения. Более того, за последний год предпринималось несколько попыток ее блокировать. Как считают в организации, такие проблемы характеры не только для Украины, похожие процессы происходят и в других странах, где точно так же пытались или пытаются трансформировать детские дома в более приемлемые форматы. Аналогичная ситуация в свое время была и в Польше, где сотрудники интернатов просто вышли на акцию протеста, отказываясь признавать необходимость перемен.

Как считает Сергей Лукашов, национальный директор организации "СОС Дитячі містечка Україна", существует две причины, почему реформа реализуется так вяло, — материальная и ментальная.

[ + – ] Швеция — хороший пример того, что государство вполне может обходиться без больших детских домов

"Во-первых, интернатная система — это серьезный поток средств из госбюджета, — комментирует он. — Это рабочие места, огромные здания, политическое влияние и так далее. Ментальная причина заключается в том, что у нас существует определенная постсоветская традиция — большие учреждения и массовые группы детей".

В то же время, образовавшееся комьюнити в Броварах — это наглядный пример того, что Украина тоже может жить без интернатов. Сейчас в городе нет ни одного подобного заведения. Лишь восемь детей из этой громады находятся сейчас в интернатах за пределами Броваров, и то по медицинским показаниям.

Альтернатива существует: патронатные семьи

Система патронатных семей, запущенная в Украине несколько лет назад, должна была помочь избежать попадания сирот и детей, лишенных родительской опеки, в детские дома. Патронатные родители берут ребенка на время, пока государство не решает его проблему, и тогда нет нужды отправлять его в какое-либо учреждение. Но сегодня даже в больших городах таких воспитателей единицы, люди не готовы брать на себя ответственность, даже с учетом заработной платы.

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"Все упирается в то, что родители-воспитатели не получают поддержку и необходимые услуги, — считает Сергей Лукашов. — Супружеская пара, которая хотела бы стать патронатной, взвешивает все "за" и "против" и думает: "А вдруг кто-то из детей заболеет? А вдруг мы заболеем? А если у ребенка проявится какая-то сложная поведенческая особенность?". И они понимают, что им никто не поможет в кризисной ситуации". Сегодня государство ограничивается лишь денежными выплатами, но большего патронатным семьям пока никто не предоставляет.

[ + – ] Сегодня в Броварах нет ни одного интерната Фото: Евгения Королева

Различные общественные организации в Украине сегодня перенимают функцию государства и создают экспериментальные площадки, где можно опробовать альтернативные формы воспитания. И практика показывает, что это действительно работает, так что реформа в любом случае потихоньку реализуется, но с соответствующей государственной политикой изменения происходили бы быстрее.