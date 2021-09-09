Давали еду и алкоголь. Под Днепром разоблачили группировку, удерживающую 120 рабов (фото)

По информации силовиков, организаторы схемы подыскивали людей без постоянного места жительства и обещали им работу на полях, до 4000 грн зарплаты, а также трехразовое питание и бесплатное жилье.

Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали группу лиц, которые организовали на территории столицы и в Днепропетровской области преступную схему удержания в трудовом рабстве социально незащищенных граждан. По данным следствия было освобождено 120 человек. Об этом сообщается на странице офиса Генерального прокурора.

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В Киевской городской прокуратуре сообщают, что организаторы схемы подыскивали граждан, находящихся в сложных жизненных условиях и не имеющих постоянного места жительства на вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Им предлагали работу на полях по выращиванию и сбору сельскохозяйственной продукции и обещали заработную плату от 3000 до 4000 гривен в месяц, а также трехразовое бесплатное питание и жилье.

Завербованных людей преступники отправляли автобусами в Днепропетровскую область работать на одну из агрофирм. В итоге их поселяли в полуразрушенные дома без самых элементарных условий для проживания и заставляли работать по 12-16 часов в сутки. Зарплату людям не выплачивали — вместо денег людям давали еду сомнительного качества и алкоголь. За работниками вели постоянное наблюдение так называемые бригадиры, которые по словам потерпевших, запугивали их, ограничивали передвижение и оказывали психологическое давление. Также у всех отобрали паспорта и мобильные телефоны. Потерпевшие рассказали о том, что они были вынуждены подчинятся "своим работодателям", поскольку сбежать было невозможно, а тех, кто пытался сбежать или отказывался работать беспощадно били.

Сотрудниками полиции было проведено 18 обысков, в том числе на территории агрофирмы, где работали люди, в домах где они проживали и в автомобилях фигурантов дела. В ходе обысков были изъяты черновые записи, деньги, банковские карточки, телефоны, ноутбуки, паспорта и другие предметы, свидетельствующие о преступных действиях.

На данный момент все 120 человек освобождены — 17 из них уже обратились в полицию и написали заявления о совершении против них преступлений. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным в подозрении и избрании меры пресечения согласно ч.2 ст. 149 УК Украины

В 2018 году мы сообщали об инциденте в Запорожье, где мать продала в трудовое рабство своего 15-летнего сына за 50 000 гривен. На вырученные деньги мать планировала купить землю и заняться бизнесом.

Также сообщали о том, как не попасть в трудовое рабство за границей. Полиция рекомендовала гражданам проверять лицензии работодателей на сайте Минсоцполитики