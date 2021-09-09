Давали їжу та алкоголь. Під Дніпром викрили угрупування, яке утримує 120 рабів (фото)

За інформацією силовиків, організатори схеми підшукували людей без постійного місця проживання і обіцяли їм роботу на полях, до 4000 грн зарплати, а також триразове харчування та безкоштовне житло.

Співробітники правоохоронних органів Києва затримали групу осіб, які організували на території столиці та в Дніпропетровській області злочинну схему утримання в трудовому рабстві соціально незахищених громадян. За даними слідства, було звільнено 120 осіб. Про це повідомляється на сторінці офісу Генерального прокурора.

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У Київській міській прокуратурі повідомляють, що організатори схеми підшукували громадян, які перебувають у складних життєвих умовах і які не мають постійного місця проживання на вокзалах Києва, Дніпра та Одеси. Їм пропонували роботу на полях з вирощування і збирання сільськогосподарської продукції та обіцяли заробітну плату від 3000 до 4000 гривень на місяць, а також триразове безкоштовне харчування і житло.

Завербованих людей злочинці відправляли автобусами до Дніпропетровської області працювати на одну з агрофірм. У результаті їх поселяли в напівзруйновані будинки без найелементарніших умов для проживання і змушували працювати по 12-16 годин на добу. Зарплату людям не виплачували — замість грошей людям давали їжу сумнівної якості та алкоголь. За працівниками вели постійне спостереження так звані бригадири, які, за словами потерпілих, залякували їх, обмежували пересування і чинили психологічний тиск. Також у всіх відібрали паспорти і мобільні телефони. Потерпілі розповіли про те, що вони були змушені підкорятися "своїм роботодавцям", оскільки втекти було неможливо, а тих, хто намагався втекти або відмовлявся працювати, нещадно били.

Співробітниками поліції було проведено 18 обшуків, зокрема на території агрофірми, де працювали люди, у будинках, де вони проживали і в автомобілях фігурантів справи. У ході обшуків були вилучені чорнові записи, гроші, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорти та інші предмети, що свідчать про злочинні дії.

Наразі всі 120 осіб звільнені — 17 з них уже звернулися в поліцію і написали заяви про скоєння проти них злочинів. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання запобіжного заходу відповідно до ч.2 ст. 149 КК України

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