"Мы создали прецедент успешного использования нового инвестиционного инструмента"

Председатель правления группы компаний "Прометей" Рафаэль Гороян об уникальном для Украины опыте привлечения иностранного финансирования под аграрные расписки, тактике использования "длинных" и "коротких" денег для стабильного роста бизнеса и об амбициях стать крупнейшим латифундистом страны

– Последние два года стали для группы компаний "Прометей" временем реализации планов по расширению своих агроактивов. Какие сделки были реализованы?

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– Действительно, в 2020 году мы приобрели несколько элеваторов, увеличив мощность единовременного хранения, а также провели модернизацию и расширение уже имеющихся зернохранилищ. В текущем году инвестиции в это бизнес-направление продолжаются – элеваторный дивизион "Прометея" пополнился и объединил 29 комплексов по хранению, доработке и логистике зерновых и масличных культур. Среди "вновь прибывших" – "Золочев", ставший первым нашим элеватором в Харьковской области, "Явкинский элеватор" в Николаевской области, элеваторные комплексы "Арциз" и "Кулевча" в Одесской области, а также элеватор "Грушка" в Кировоградской области. Что касается расширения нашего земельного банка, то в этом году мы приобрели у чешского холдинга Agromino крупное агропредприятие в Николаевской области, тем самым расширив свои земельные активы в два раза – с 10 тысяч до 20 тысяч гектаров.

– Такой масштабный рост невозможен без привлечения дополнительного финансирования. Какие инвестиционные инструменты вы использовали?

– Мы реализовали уникальный инвестиционный проект совместно со швейцарским инвестиционным фондом, который предоставил финансирование в $5 млн под аграрные расписки производственной компании "Прометей". То есть мы стали одними из первых в Украине, кто использовал этот прогрессивный инструмент в сотрудничестве с международным фондом такого уровня.

– В чем состоят преимущества его использования?

– Это очень удобный инвестиционный инструмент, потому что предметом залога является будущий урожай. Кроме того, он обладает высокой надежностью, ибо хорошо защищен украинским законодательством. Поэтому мы с удовольствием презентуем этот механизм финансирования среди украинских банков, транснациональных топ-покупателей и наших партнеров. Прецедент того, что нам удалось привлечь финансирование солидного международного инвестора под аграрные расписки, это очень хорошая история для всех участников украинского агросектора. Но для того, чтобы реализовать эту возможность, агропроизводителю нужна безупречная деловая репутация, необходимо выстроить доверительные отношения с финансовыми партнерами и быть готовым к тому, что получить эти средства будет непросто. Но если верить в успех, настойчиво решать системные вопросы и повышать эффективность своего бизнеса, такой инструмент станет хорошим подспорьем для вашего устойчивого движения вперед. Да, этот инструмент пока стоит дорого, часто требует прохождения международного аудита, но им можно воспользоваться для привлечения внешних инвестиций, что всегда актуально для участников украинского агрорынка. Доказано группой компаний "Прометей".

– Как планируется освоить полученное финансирование?

– Для нас это не слишком большие деньги, потому, что при планируемом обороте Группы на 2021 год в сумме $350млн, кредитный портфель составляет всего $66млн. "Прометей" – стабильно растущая группа компаний, поэтому практически 100% своей прибыли мы вкладываем в "длинные" деньги для финансирования долгосрочных программ развития элеваторного хозяйства, модернизации и недвижимости, а "короткие деньги" – краткосрочные кредитные линии украинских и иностранных финансовых учреждений – для пополнения оборотных средств и проведения торговых операций. Это менее рискованные займы, как с точки зрения банков, так и с нашей. Имеющиеся у нас кредиты мы системно "гасим", а при необходимости привлекаем вновь. Тем более что в этом году украинские банки предлагают заемные средства дешевле, чем иностранные. Поэтому нам очень комфортно работать с нашими украинскими банками-партнерами. Финансирование же на длинной дистанции может исказить реальную картину финансового положения компании, потому что в момент возврата кредита, в компаниях часто возникают сложности – в текучке эти средства могут быть неправильно аккумулированы и учтены, а также иметь ошибки в расчете доходности. И чтобы все эти мелкие нюансы не влияли на нас, мною принято решение инвестировать свои "длинные" деньги. То есть мы сознательно не загружаемся в дорогие инвестиции. Эта стратегия оказалась правильной — несмотря на сложный год мы смогли удержать финансовый результат на уровне предыдущего 2019 года, и в 2020 вышли на показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в сумме $33,8 млн. И я надеюсь, что по итогам 2021 группа компаний "Прометей" сможет увеличить EBITDA уже в $40 млн.

– Что дает вам основания для таких прогнозов?

– Сегодня украинский агросектор находится на взлете. Всем нам, в том числе и гражданам Украины, которые не имеют отношение к агробизнесу, повезло в том, что в этом году будет большой приход валютной выручки. А значит, у нас будет дешевый доллар. Кроме того, по итогам года ожидается рекордный урожай – надеюсь, что мы выйдем за 100 млн тонн. И это в условиях высокой цены на сельскохозяйственную продукцию на мировых сырьевых рынках, которые перегреты наличными деньгами, напечатанными Центробанками и правительствами ведущих экономик мира в попытке уменьшить негативные последствия пандемии. Такая благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура с высокими ценами на сырье дает аграрному сектору Украины хорошие шансы на будущее. Но ценовой скачок на сырьевых рынках также означает, что теперь мы будем жить в новых реалиях – с дорогим газом, минеральными удобрениями, металлом и лесом.

– Каковы планы группы компаний "Прометей" в этой новой рыночной реальности?

– Уже сегодня мы занимаем одну из ведущих позиций в украинском агросекторе – как по объему единовременного хранения, который составляет 1,7 млн тонн, так и по количеству элеваторных мощностей – 29 элеваторных комплексов по всей Украине. По этому показателю мы уступаем лишь "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Но судя по ее финансовым показателям, государство является неэффективным собственником элеваторного хозяйства. Поэтому я считаю, что от такого убыточного актива государству нужно отказываться. Тогда как наша группа компаний даже на таком волатильном рынке умеет не только держать свои лидерские позиции, но и показывает стабильно высокую эффективность и доходность, продолжая развиваться и масштабироваться. И бизнес-цикл "Прометея", состоящий из элеваторов, логистики, трейда, внутренней закупки и агромаркетов, уже доказал свою конкурентоспособность и эффективность. Поэтому мы имеем амбиции стать №1 в стране по мощностям элеваторного хранения, а также стать крупнейшим украинским латифундистом. Но самый главный наш резерв – это люди, которые растут вместе с компанией, разделяя ее философию и корпоративные ценности. Каждый из наших 1300 сотрудников полностью интегрирован в процесс построения бизнеса. Наш стиль управления – максимальная свобода и креативность на стадии обсуждения вопроса и поиска решений, без диктата авторитета руководителей. А когда решение принято – включается режим жесткой дисциплины и контроля исполнения задач с четкими рабочими инструкциями и положениями. Такие четкие и понятные правила системы корпоративного управления, по которым живет компания, позволяют ей быть высокоэффективной и устойчивой. Я горжусь тем, что "Прометей" – сплоченная команда, работающая как единый механизм. Поэтому я уверен, что мы сможем реализовать наши планы – приобрести в следующем году еще 4-6 элеваторов и расширить наш земельный банк еще на 10 тысяч гектаров. Мы продолжим расти системно и без скачков, которые всегда несут необоснованные риски. Собственник или инвестор не должен провоцировать стабильно работающую компанию на резкие шаги – они должны бежать параллельно, чтобы прийти к финишу победителями.

Беседовала Наталья Кирьянова