"Ми створили прецедент успішного використання нового інвестиційного інструменту"

Голова правління групи компаній "Прометей" Рафаель Гороян про унікальний для України досвід залучення іноземного фінансування під аграрні розписки, тактику використання "довгих" і "коротких" грошей для стабільного зростання бізнесу і про амбіції стати найбільшим латифундистом країни

— Останні два роки стали для групи компаній "Прометей" часом реалізації планів з розширення своїх агроактивів. Які угоди були реалізовані?

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— Дійсно, у 2020 році ми придбали кілька елеваторів, збільшивши потужність одночасного зберігання, а також провели модернізацію і розширення вже наявних зерносховищ. У поточному році інвестиції в цей бізнес-напрям тривають — елеваторний дивізіон "Прометея" поповнився й об'єднав 29 комплексів зі зберігання, доопрацювання і логістики зернових та олійних культур. Серед "новоприбулих" — "Золочів", що став першим нашим елеватором у Харківській області, "Явкинський елеватор" у Миколаївській області, елеваторні комплекси "Арциз" і "Кулевча" в Одеській області, а також елеватор "Грушка" в Кіровоградській області. Що стосується розширення нашого земельного банку, то в цьому році ми придбали в чеського холдингу Agromino велике агропідприємство в Миколаївській області, тим самим розширивши свої земельні активи у два рази — з 10 тисяч до 20 тисяч гектарів.

— Таке масштабне зростання неможливе без залучення додаткового фінансування. Які інвестиційні інструменти ви використовували?

— Ми реалізували унікальний інвестиційний проект спільно зі швейцарським інвестиційним фондом, який надав фінансування в $5 млн під аграрні розписки виробничої компанії "Прометей". Тобто ми стали одними з перших в Україні, хто використовував цей прогресивний інструмент у співпраці з міжнародним фондом такого рівня.

— У чому полягають переваги його використання?

— Це дуже зручний інвестиційний інструмент, тому що предметом застави є майбутній урожай. Крім того, він має високу надійність, бо добре захищений українським законодавством. Тому ми із задоволенням презентуємо цей механізм фінансування серед українських банків, транснаціональних топ-покупців і наших партнерів. Прецедент того, що нам вдалося залучити фінансування солідного міжнародного інвестора під аграрні розписки, це дуже хороша історія для всіх учасників українського агросектору. Але для того, щоб реалізувати цю можливість, агровиробнику потрібна бездоганна ділова репутація, необхідно збудувати довірчі відносини з фінансовими партнерами і бути готовим до того, що отримати ці кошти буде непросто. Але якщо вірити в успіх, наполегливо вирішувати системні питання і підвищувати ефективність свого бізнесу, такий інструмент стане хорошою підмогою для вашого сталого руху вперед. Так, цей інструмент поки коштує дорого, часто вимагає проходження міжнародного аудиту, але ним можна скористатися для залучення зовнішніх інвестицій, що завжди актуально для учасників українського агроринку. Доведено групою компаній "Прометей".

— Як планується освоїти отримане фінансування?

— Для нас це не дуже великі гроші, тому що при планованому обороті Групи на 2021 рік у сумі $350 млн, кредитний портфель становить усього $66 млн. "Прометей" — група компаній, що стабільно зростає, тому практично 100% свого прибутку ми вкладаємо в "довгі" гроші для фінансування довгострокових програм розвитку елеваторного господарства, модернізації та нерухомості, а "короткі гроші" — короткострокові кредитні лінії українських та іноземних фінансових установ — для поповнення оборотних коштів і проведення торгових операцій. Це менш ризиковані позики, як з точки зору банків, так і з нашої. Наявні в нас кредити ми системно "гасимо", а за необхідності залучаємо знову. Тим більше, що в цьому році українські банки пропонують позикові кошти дешевше, ніж іноземні. Тому нам дуже комфортно працювати з нашими українськими банками-партнерами. Фінансування ж на довгій дистанції може спотворити реальну картину фінансового становища компанії, тому що в момент повернення кредиту в компаніях часто виникають складності — у плинності ці кошти можуть бути неправильно акумульовані і враховані, а також мати помилки в розрахунку прибутковості. І щоб усі ці дрібні нюанси не впливали на нас, мною прийнято рішення інвестувати свої "довгі" гроші. Тобто ми свідомо не беремо участі в дорогих інвестиціях. Ця стратегія виявилася правильною — незважаючи на складний рік, ми змогли утримати фінансовий результат на рівні попереднього 2019 року, і у 2020 вийшли на показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації) в сумі $33,8 млн. І я сподіваюся, що за підсумками 2021 група компаній "Прометей" зможе збільшити EBITDA вже до $40 млн.

— Що дає вам підстави для таких прогнозів?

— Сьогодні український агросектор на злеті. Усім нам, зокрема і громадянам України, які не мають відношення до агробізнесу, пощастило в тому, що в цьому році буде великий прихід валютного виторгу. А значить, у нас буде дешевий долар. Крім того, за підсумками року очікується рекордний урожай — сподіваюся, що ми вийдемо на 100 млн тонн. І це в умовах високої ціни на сільськогосподарську продукцію на світових сировинних ринках, які перегріті готівкою, надрукованою Центробанками та урядами провідних економік світу в спробі зменшити негативні наслідки пандемії. Така сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура з високими цінами на сировину дає аграрному сектору України хороші шанси на майбутнє. Але ціновий стрибок на сировинних ринках також означає, що тепер ми будемо жити в нових реаліях — з дорогим газом, мінеральними добривами, металом і лісом.

— Які плани групи компаній "Прометей" у цій новій ринковій реальності?

— Уже сьогодні ми посідаємо одну з провідних позицій в українському агросекторі — як за обсягом одноразового зберігання, який становить 1,7 млн тонн, так і за кількістю елеваторних потужностей — 29 елеваторних комплексів по всій Україні. За цим показником ми поступаємося лише "Державній продовольчо-зерновій корпорації України". Але судячи з її фінансових показників, держава є неефективним власником елеваторного господарства. Тому я вважаю, що від такого збиткового активу державі потрібно відмовлятися. Тоді як наша група компаній навіть на такому волатильному ринку вміє не тільки тримати свої лідерські позиції, але і показує стабільно високу ефективність і прибутковість, продовжуючи розвиватися і масштабуватися. І бізнес-цикл "Прометея", що складається з елеваторів, логістики, трейду, внутрішньої закупівлі і агромаркетів, уже довів свою конкурентоспроможність і ефективність. Тому ми маємо амбіції стати №1 в країні за потужностями елеваторного зберігання, а також стати найбільшим українським латифундистом. Але найголовніший наш резерв — це люди, які ростуть разом з компанією, розділяючи її філософію і корпоративні цінності. Кожен з наших 1300 співробітників повністю інтегрований у процес побудови бізнесу. Наш стиль управління — максимальна свобода і креативність на стадії обговорення питання і пошуку рішень, без диктату авторитету керівників. А коли рішення прийнято — вмикається режим жорсткої дисципліни і контролю виконання завдань з чіткими робочими інструкціями і положеннями. Такі чіткі і зрозумілі правила системи корпоративного управління, за якими живе компанія, дозволяють їй бути високоефективною та стійкою. Я пишаюся тим, що "Прометей" — згуртована команда, яка працює як єдиний механізм. Тому я впевнений, що ми зможемо реалізувати наші плани — придбати в наступному році ще 4-6 елеваторів і розширити наш земельний банк на 10 тисяч гектарів. Ми продовжимо рости системно і без стрибків, які завжди несуть необґрунтовані ризики. Власник або інвестор не повинен провокувати стабільно робочу компанію на різкі кроки — вони повинні бігти паралельно, щоб дійти до фінішу переможцями.

Розмовляла Наталія Кір'янова