В Киеве схватили наркобарона из Болгарии, которого разыскивал Интерпол: кадры задержания

Мужчина жил под чужим именем, используя поддельные документы и арендуя дом под Киевом.

55-летний болгарский наркобарон Эвелин Банев-Брендо, много лет находившийся в международном розыске, был задержан силовиками в Киеве, сообщает "Радио Свобода". Эту информацию изданию подтвердило МИД Болгарии.

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Банев находился в базе Интерпола с 2016 года, однако все попытки найти его терпели неудачу. В 2018 году Верховный кассационный суд Болгарии приговорил его к шести годам за торговлю наркотиками, а в Италии и Румынии ему грозят сроки в 20 и 10,5 лет соответственно по той же статье.

Впервые наркобарон попал в руки болгарской полиции в 2012 году. Зимой 2013 года Софийский городской суд вынес вердикт Баневу: 7,5 лет тюрьмы за участие в организованной преступной группировке и совершение финансовых операций с деньгами, полученными за торговлю наркотиками.

Через четыре года, 17 марта 2017 года, срок Банева-Брендо было сокращен до шести лет постановлением Апелляционного суда Софии.

Пока Эвелина судили в Болгарии, его передали в Италию для начала расследования там. После этого итальянские власти не захотели отправить его обратно в Софию, где уже ждал запрос об экстрадиции Банева в Румынию. Когда же его таки отпустили из Италии на суд в Болгарию, он сбежал и долгое время скрывался.

Суд Милана в июле приговорил Банева-Брендо к 20 годам заключения, а когда в марте 2017 года наркобарон подал апелляцию, его вердикт остался прежним.

В свою очередь суд Бухареста в июне 2016 года приговорил Банева к 14-летнему сроку за то, что он ввез на территорию страны 51 кг кокаина. Через год Апелляционный суд города сократил этот срок до 10,5 лет.

В конце прошлого года офис генпрокурора Швейцарии отчитался о том, что 12-летнее расследование об отмывании денег, полученных за незаконный оборот наркотиков, с участием болгарской мафии, завершено. Тогда же в последний раз упоминалось имя Банева-Брендо, а обвинения были предъявлены финучреждению Credit Suisse Bank и его бывшему менеджеру, а также нескольким другим подозреваемым.

Пока Интерпол разыскивал болгарина в странах Евросоюза, он находился в столице Украины, где 7 сентября и был задержан сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины. Мужчина жил по поддельным документам и арендовал дом под Киевом.

6 августа на основании решения суда к нему в гости нагрянули правоохранители, которые во время обыска нашли посевы каннабиса и нарколабораторию. Изъяв растения, оборудование для выращивания конопли и 39 пакетов с травкой, полицейские также раскрыли еще двух человек из окружения разыскиваемого, которые были гражданами Румынии и Молдовы. По факту открыто уголовное дело, а для мужчины запросили 40 суток ареста.

Теперь же выяснилось, что задержанный – никто иной как наркобарон, за которым охотится Интерпол. На данный момент Украина и Болгария обсуждают вопрос его экстрадиции.

Напомним, в январе этого года полицейским удалось арестовать наркобарона Це Чи Лопа, которого прозвали "Эль Чапо из Азии". Мужчина считался одним из самых разыскиваемых преступников в мире.