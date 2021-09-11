У Києві схопили наркобарона з Болгарії, якого розшукував Інтерпол: кадри затримання

Чоловік жив під чужим ім'ям, використовуючи підроблені документи й орендуючи будинок під Києвом.

55-річний болгарський наркобарон Евелін Банев-Брендо, котрий багато років перебував у міжнародному розшуку, був затриманий силовиками в Києві, повідомляє "Радіо Свобода". Цю інформацію виданню підтвердило МЗС Болгарії.

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Банев значився в базі Інтерполу з 2016 року, однак всі спроби знайти його були марними. У 2018 році Верховний касаційний суд Болгарії засудив його до шести років за торгівлю наркотиками, а в Італії та Румунії йому загрожують терміни в 20 і 10,5 років відповідно за тією ж статтею.

Вперше наркобарон потрапив у руки болгарської поліції в 2012 році. Взимку 2013 року Софійський міський суд виніс вердикт Баневу: 7,5 років в'язниці за участь в організованому злочинному угрупованні та проведення фінансових операцій з грішми, отриманими за торгівлю наркотиками.

Через чотири роки, 17 березня 2017 року, термін Банев-Брендо було скорочено до шести років постановою Апеляційного суду Софії.

Поки Евеліна судили в Болгарії, його передали в Італію для початку розслідування там. Після цього італійська влада не захотіла відправити його назад в Софію, де вже чекав запит про екстрадицію Банева в Румунію. Коли ж його таки відпустили з Італії на суд до Болгарії, він утік і тривалий час переховувався.

Суд Мілана в липні засудив Банева-Брендо до 20 років ув'язнення, а коли в березні 2017 року наркобарон подав апеляцію, його вердикт залишився без змін.

Натомість суд Бухареста в червні 2016 року засудив Банева до 14-річного терміну за те, що він завіз на територію країни 51 кг кокаїну. Через рік Апеляційний суд міста скоротив цей термін до 10,5 років.

Наприкінці минулого року офіс генпрокурора Швейцарії відзвітував про те, що 12-літнє розслідування про відмивання грошей, отриманих за незаконний оборот наркотиків, за участю болгарської мафію завершено. Тоді ж в останній раз згадувалося ім'я Банева-Брендо, а звинувачення були пред'явлені фінустанові Credit Suisse Bank і її колишньому менеджеру, а також декільком іншим підозрюваним.

Поки Інтерпол розшукував болгарина в країнах Євросоюзу, він перебував у столиці України, де 7 вересня і був затриманий співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі України. Чоловік жив за підробленими документами та орендував будинок під Києвом.

6 серпня на підставі рішення суду до нього в гості нагрянули правоохоронці, які під час обшуку знайшли посіви канабісу та нарколабораторію. Вилучивши рослини, обладнання для вирощування конопель та 39 пакетів з травичкою, поліцейські також розкрили ще двох осіб з оточення розшукуваного, які були громадянами Румунії та Молдови. За фактом порушено кримінальну справу, а для чоловіка запросили 40 діб арешту.

Тепер же з'ясувалося, що затриманий – ніхто інший як наркобарон, на якого полює Інтерпол. На даний момент Україна і Болгарія обговорюють питання його екстрадиції.

Нагадаємо, в січні цього року поліцейським вдалося заарештувати наркобарона Це Чи Лопа, якого прозвали "Ель Чапо з Азії". Чоловік вважався одним із найбільш розшукуваних злочинців у світі.