Чем iPhone 13 будет отличаться от iPhone 12

Сентябрь давно стал особым месяцем для любителей "яблочной" компании, которая в начале осени традиционно презентует свои новые устройства. В том числе, флагманы в сегменте смартфонов

Напоминаем, что, купив iPhone 12 спустя некоторое время после презентации следующей, тринадцатой, версии, вы можете неплохо сэкономить. Обычно так случается после выхода новой версии любого устройства от Apple.

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Если же верить инсайдерской информации и обзорам некоторых тематических СМИ, которые располагают секретной информацией, то у iPhone 13 будут свои конкурентные преимущества и "фишки", отличные от нынешнего флагмана – iPhone 12, который будет флагманом еще пару дней до официального старта продаж следующей версии смартфона.

Новый аккумулятор – это первая отличительная черта Айфона 13. Ранее стало известно, что в следующей версии iPhone производитель планирует поставить аккумуляторную батарею, сделанную по новой "мягкой" технологии, с увеличенной емкостью и старыми габаритами. В разных устройствах 13-ой серии (у iPhone 13, скорее всего, будет 4 модификации) удалось добиться разного увеличения емкости – вплоть до 18%.

Новый дисплей – это еще одна важная "фишка" нового Айфона. По полученным из разных источников данных, iPhone 13 будет комплектоваться экраном на холодных кристаллах. Эта технология позволит снизить потребление энергии. Кроме того, новые экраны смогут работать с частотой 120 Гц.

Процессор в тринадцатом iPhone тоже может быть другим. Если в 12-ой версии смартфона стоит A14, то в новой версии устройства, скорее всего, будет установлен A15, тоже 5-нм процессор, но уже следующей серии. Кроме того, в новом смартфоне, по всей видимости, будет более мощный графический чип.

Ожидается, что внешне новый iPhone 13 почти не изменится. Производитель планирует оставить почти те же габариты, но сделать блок камеры, который не так выступает над корпусом, а также меньшую "монобровь" на фронтальной панели.

Что касается стоимости, то официальных данных пока не поступало, и точная информация по американскому рынку будет известна после презентации. Тем не менее, если верить заявлениям производителя, то он не планировал сильно отступать от ценников iPhone 12. Однако, в какой-то момент появились новости о выросших производственных затратах Apple, поэтому не исключено, что они будут компенсированы ценником нового iPhone 13.