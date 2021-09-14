Чим iPhone 13 відрізнятиметься від iPhone 12

Вересень давно став особливим місяцем для любителів "яблучної" компанії, яка на початку осені традиційно презентує свої нові пристрої. Зокрема, флагмани в сегменті смартфонів

Нагадуємо, що, придбавши iPhone 12 через деякий час після презентації наступної, тринадцятої, версії, ви можете непогано заощадити. Зазвичай так трапляється після виходу нової версії будь-якого пристрою від Apple.

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Якщо ж вірити інсайдерській інформації та оглядам деяких тематичних ЗМІ, які мають у своєму розпорядженні секретну інформацію, то в iPhone 13 будуть свої конкурентні переваги і "фішки", відмінні від нинішнього флагмана — iPhone 12, який буде флагманом ще кілька днів до офіційного старту продажів наступної версії смартфона.

Новий акумулятор — це перша відмінна риса Айфона 13. Раніше стало відомо, що в наступній версії iPhone виробник планує поставити акумуляторну батарею, зроблену за новою "м'якою" технологією, зі збільшеною ємністю і старими габаритами. У різних пристроях 13-ї серії (в iPhone 13, швидше за все, буде 4 модифікації) вдалося домогтися різного збільшення ємності — аж до 18%.

Новий дисплей — це ще одна важлива "фішка" нового айфона. За отриманими з різних джерел даними, iPhone 13 буде комплектуватися екраном на холодних кристалах. Ця технологія дозволить знизити споживання енергії. Крім того, нові екрани зможуть працювати з частотою 120 Гц.

Процесор у тринадцятому iPhone теж може бути іншим. Якщо у 12-ї версії смартфона стоїть A14, то в новій версії пристрою, швидше за все, буде встановлений A15, теж 5-нм процесор, але вже наступної серії. Крім того, у новому смартфоні, скоріше за все, буде більш потужний графічний чип.

Очікується, що зовні новий iPhone 13 майже не зміниться. Виробник планує залишити майже ті ж габарити, але зробити блок камери, який не так виступає над корпусом, а також меншу "моноброву" на фронтальній панелі.

Що стосується вартості, то офіційних даних поки не надходило і точна інформація щодо американського ринку буде відома після презентації. Проте, якщо вірити заявам виробника, то він не планував сильно відступати від цінників iPhone 12. Однак, у якийсь момент з'явилися новини про збільшення виробничих витрат Apple, тому не виключено, що вони будуть компенсовані цінником нового iPhone 13.