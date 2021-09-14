RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Інновації

Чим iPhone 13 відрізнятиметься від iPhone 12

293

Вересень давно став особливим місяцем для любителів "яблучної" компанії, яка на початку осені традиційно презентує свої нові пристрої. Зокрема, флагмани в сегменті смартфонів

Нагадуємо, що, придбавши iPhone 12 через деякий час після презентації наступної, тринадцятої, версії, ви можете непогано заощадити. Зазвичай так трапляється після виходу нової версії будь-якого пристрою від Apple.

Якщо ж вірити інсайдерській інформації та оглядам деяких тематичних ЗМІ, які мають у своєму розпорядженні секретну інформацію, то в iPhone 13 будуть свої конкурентні переваги і "фішки", відмінні від нинішнього флагмана — iPhone 12, який буде флагманом ще кілька днів до офіційного старту продажів наступної версії смартфона.

Новий акумулятор — це перша відмінна риса Айфона 13. Раніше стало відомо, що в наступній версії iPhone виробник планує поставити акумуляторну батарею, зроблену за новою "м'якою" технологією, зі збільшеною ємністю і старими габаритами. У різних пристроях 13-ї серії (в iPhone 13, швидше за все, буде 4 модифікації) вдалося домогтися різного збільшення ємності — аж до 18%.

Новий дисплей — це ще одна важлива "фішка" нового айфона. За отриманими з різних джерел даними, iPhone 13 буде комплектуватися екраном на холодних кристалах. Ця технологія дозволить знизити споживання енергії. Крім того, нові екрани зможуть працювати з частотою 120 Гц.

Процесор у тринадцятому iPhone теж може бути іншим. Якщо у 12-ї версії смартфона стоїть A14, то в новій версії пристрою, швидше за все, буде встановлений A15, теж 5-нм процесор, але вже наступної серії. Крім того, у новому смартфоні, скоріше за все, буде більш потужний графічний чип.

Очікується, що зовні новий iPhone 13 майже не зміниться. Виробник планує залишити майже ті ж габарити, але зробити блок камери, який не так виступає над корпусом, а також меншу "моноброву" на фронтальній панелі.

Що стосується вартості, то офіційних даних поки не надходило і точна інформація щодо американського ринку буде відома після презентації. Проте, якщо вірити заявам виробника, то він не планував сильно відступати від цінників iPhone 12. Однак, у якийсь момент з'явилися новини про збільшення виробничих витрат Apple, тому не виключено, що вони будуть компенсовані цінником нового iPhone 13.