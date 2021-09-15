Ответственность в бизнесе: о чем будут дискутировать топ-менеджеры на VII Форуме "Дирижеры изменений"

23 сентября в киевском гольф-центре VII Форум "Дирижеры изменений" объединит владельцев и руководителей украинских и международных компаний, авторитетных общественных и государственных деятелей, а также лидеров мнений для общей цели – трансформации себя, собственного бизнеса и государства. Организатор мероприятия – "Делойт" в Украине. Тема Форума в этом году: "Ответственность. Кто, если не я?"

Кризис, с которым столкнулся весь мир, обнажил наши слабые места – как государства или бизнеса, так и людей. Наша задача – извлечь уроки, помочь себе и друг другу восстановиться и окрепнуть. Нашим иммунитетом к вызовам может стать ответственность. Ответственность за свою страну, свое дело и свою жизнь. Кто, если не я?

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У участников события будет возможность подискутировать с владельцами и руководителями ведущих компаний, а также с государственными деятелями. Среди них:

• Юрий Косюк, владелец и глава правления МХП;

• Вячеслав Климов, соучредитель Новая Почта;

• Владислав Чечеткин, соучредитель и совладелец Rozetka;

• Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества Украины;

• Андрей Горохов, СЕО UMG Investments;

• Александр Богуцкий, СЕО StarLightMedia;

• Олена Кошарна, основатель и CEO инвестиционной компании Horizon Capital;

• Максим Матяш, директор SAP Ukraine.

В программе Форума такие панельные дискуссии:

1. "Лидерство через ответственность", модератор – Сергей Кулик, управляющий партнер "Делойт" в Украине;

2. "Ответственность в бизнесе: кто и за что отвечает на самом деле", модератор – Егор Григоренко, партнер, руководитель департаментов консалтинга и управления рисками "Делойт" в Украине;

3. "Ответственность за собственную жизнь", модератор – Андрей Булах, заместитель главы правления, директор департамента по организационной эффективности и управлению персоналом МХП;

4. "Ответственность перед будущими поколениями", модератор – Роман Бондарь, вице-президент Ukrainian Corporate Governance Academy (UCGA).

Больше информации о программе и спикерах можно найти на сайте Форума: conductorsofchanges.com

Партнеры: МХП, Новая Почта, Odgers Berndtson Ukraine, Metinvest Digital, Winner Group Ukraine, UMG Investments, StarLightMedia, Фокус, The Glen Grant, Моршинская, "АТИС ФАРМА".

Все панельные дискуссии будут переведены на жестовый язык, а пространство спланировано так, чтобы отвечало концепции доступности. Инклюзивным партнером мероприятия выступает Inclusive Friendly.

Уже традиционно на Форуме "Дирижеры изменений" присутствует социальная составляющая. 10% от стоимости билетов и партнерских взносов организаторы Форума направят в поддержку ОО "Навчай для України".

Безопасность на Форуме – организаторы обеспечивают тестирование на COVID-19 для всех участников и спикеров.

Аккредитация СМИ открыта до 21 сентября. Присылайте ваши запросы Анастасии Бегезе, лидеру PR-направления "Делойт" в Украине: [email protected] или регистрируйтесь на сайте.

#ДиригентиЗмін2021

О "Делойт"

"Делойт" (Deloitte) – глобальная сеть компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. С суммой глобальных доходов в размере 47,6 млрд долларов США за 2020 финансовый год компания "Делойт" является крупнейшей компанией в мире по предоставлению профессиональных услуг.

Наличие глобальной сети, охватывающей более 150 стран мира, позволяет "Делойт" обслуживать около 400 из 500 крупнейших компаний мира из ежегодного рейтингу журнала "Fortune Global" ®. Около 330 тысяч специалистов "Делойта" по всему миру привержены идеям достижения результатов, которые имеют значение.

Благодаря глобальной сети "Делойт", а также более чем 25-летнему опыту работы в Украине, "Делойт" открывает своим клиентам возможности мирового класса и предоставляет высококачественные услуги, направленные на поддержку и предоставление комплексных интегрированных решений в сфере экономической деятельности клиентов в различных отраслях экономики. Подробнее: www.deloitte.ua