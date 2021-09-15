Відповідальність у бізнесі: про що дискутуватимуть топменеджери на VII Форумі "Диригенти змін"

23 вересня в київському гольф-центрі VII Форум "Диригенти змін" об'єднає власників і керівників українських та міжнародних компаній, авторитетних суспільних і державних діячів та лідерів думок задля спільної мети – трансформації себе, власного бізнесу та держави. Організатор заходу – "Делойт" в Україні. Тема Форуму цього року: "Відповідальність. Хто, як не я?"

Криза, з якою зіштовхнувся весь світ, оголила наші слабкі місця – як держави, як бізнесів, як людей. Наше завдання – винести уроки й допомогти собі та одне одному відновитися й зміцніти. Нашим імунітетом до викликів може стати відповідальність. Відповідальність за свою країну, свою справу та своє життя. Хто, як не я?

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В учасників події буде змога долучитися до обговорень із власниками та керівниками провідних компаній, а також з державними діячами. Серед них:

• Юрій Косюк, власник та голова правління МХП;

• Вячеслав Климов, співзасновник Нова Пошта;

• Владислав Чечоткін, співзасновник та співвласник Rozetka;

• Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України;

• Андрій Горохов, СЕО UMG Investments;

• Олександр Богуцький, СЕО StarLightMedia;

• Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка інвестиційної компанії Horizon Capital;

• Максим Матяш, директор SAP Ukraine.

У програмі Форуму такі панельні дискусії:

1. "Лідерство через відповідальність", модератор – Сергій Кулик, керівний партнер "Делойт" в Україні;

2. "Відповідальність у бізнесі: хто і за що відповідає насправді", модератор – Єгор Григоренко, партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками "Делойт" в Україні;

3. "Відповідальність за власне життя", модератор – Андрій Булах, заступник голови правління, директор департаменту з організаційної ефективності та управління персоналом МХП;

4. "Відповідальність перед наступними поколіннями", модератор – Роман Бондар, віцепрезидент Ukrainian Corporate Governance Academy (UCGA).

Більше інформації про програму та спікерів можна знайти на сайті Форуму: conductorsofchanges.com

Партнери: МХП, Нова Пошта, Odgers Berndtson Ukraine, Metinvest Digital, Winner Group Ukraine, UMG Investments, StarLightMedia, Фокус, The Glen Grant, Моршинська, "АТІС ФАРМА".

Усі панельні дискусії будуть перекладені жестовою мовою, а простір заходу спланований так, щоб відповідав концепції доступності. Інклюзивним партнером заходу виступає Inclusive friendly.

Уже традиційно у Форуму "Диригенти змін" є соціальна складова. 10% від вартості квитків та партнерських внесків організатори Форуму спрямовують на користь ГО "Навчай для України".

Безпека на Форумі – організатори забезпечують тестування на COVID-19 для всіх учасників та спікерів.

Акредитація ЗМІ відкрита до 21 вересня. Надсилайте ваші запити Анастасії Бегезі, лідерці PR-напряму "Делойт" в Україні: [email protected] або проходьте реєстрацію на сайті.

#ДиригентиЗмін2021

Про "Делойт"

"Делойт" (Deloitte) — глобальна мережа компаній, що надають послуги в сфері аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками, оподаткування і супутні послуги. Із сумою глобальних доходів у розмірі 47,6 мільярда доларів США за 2020 фінансовий рік компанія "Делойт" є найбільшою компанією у світі з надання професійних послуг.

Наявність глобальної мережі, що охоплює понад 150 країн світу, дає змогу "Делойт" обслуговувати близько чотирьохсот з п"ятисот найбільших компаній світу за щорічним рейтингом журналу "Fortune Global"®. Близько 330 000 фахівців "Делойт" спрямовують свої професійні зусилля на здійснення впливу, що має значення.

Завдяки глобальній мережі "Делойт", а також понад 25-річному досвіду роботи в Україні, "Делойт" відкриває своїм клієнтам можливості світового класу та надає високоякісні послуги, які спрямовані на підтримку та надання комплексних інтегрованих рішень щодо економічної діяльності клієнтів у різних галузях економіки. Детальніше: www.deloitte.ua