Акция "Независимый Гигабит": скоростной Интернет и ТВ от Сети Ланет

Жизнь современного человека сложно представить без Интернета. С его помощью мы работаем, учимся, делаем покупки, поддерживаем связь с близкими, отдыхаем и развлекаемся

Так как доступ ко Всемирной паутине необходим всем, существует множество провайдеров, которые предлагают подключить Интернет. Чтобы не ошибиться с выбором, обращайте внимание на надежных поставщиков связи, зарекомендовавших себя на рынке интернет-услуг и способных обеспечить бесперебойный доступ к сети. Однозначным плюсом является наличие круглосуточной поддержки и широкой карты покрытия.

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Одним из операторов связи, который отвечает всем вышеуказанным требованиям, является Сеть Ланет. Интернет-провайдер Сеть Ланет обеспечивает украинцев качественным гигабитным доступом к сети и кабельным телевидением более 15 лет. Поставщик связи создал широкую линейку интернет-тарифов и ряд комплексных тарифов Интернет+ТВ (аналоговое, цифровое, IPTV).

Если вы думаете, что гигабитный Интернет необходим исключительно программистам, пора прекращать мыслить стереотипами. В нынешней ситуации гигабит действительно стал необходимостью, ведь реальность диктует новые правила и все больше людей переходят на удаленную работу.

Высокоскоростной домашний Интернет потребуется всем, кто:

работает с огромными массивами данных и постоянно передает файлы через сеть;

хочет создать объемное облачное хранилище данных;

серьезно занимается киберспортом и играет по сети;

живет с семьей, где одной точкой доступа пользуются трое и больше человек;

любит качественную картинку, поэтому смотрит видео и кино в формате UltraHD.

Подключение производится через гигабитный порт коммутационного устройства провайдера с помощью кабеля. Также необходимо наличие сетевой карты, 8-жильного интернет-кабеля и жесткого диска SSD.

30 месяцев по 1 гривне в месяц: новая акция от Сети Ланет

К 30-летию независимости Украины провайдер Сеть Ланет подготовил новую акцию "Независимый Гигабит".

Тариф "GigaLibre" предусматривает доступ к Интернету на скорости 1000 Мбит/с за 30 грн на протяжении 30 месяцев. А тариф "GigaLibre+IP" также предоставляет возможность пользоваться внешним статическим IP-адресом на протяжении 30 месяцев всего за 60 грн/30 дн.

Статический IP-адрес способен обезопасить ваш выход в Интернет. Он выглядит как уникальный цифровой номер, который используется для идентификации устройства в сети. Благодаря ему вы не только защитите свои данные, но и сможете с легкостью управлять "умной" техникой. Или если у вас дома запущен файловый сервер или система видеонаблюдения, за счет IP-адреса вы сможете подключиться к ним вне квартиры.

Вместе с тарифом вы получаете доступ к ТВ-пакету "Promo", где более 40 аналоговых, 50 цифровых и 120 онлайн-каналов. Стоимость подключения обойдется вам всего лишь в 30 гривен, но срок действия акции ограничен – до 21 сентября 2021.

Выбирайте один из акционных тарифов "GigaLibre" или "GigaLibre+IP", подключайте и наслаждайтесь безлимитным Интернетом на скорости до 1 Гбит/c.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь:

г. Киев, просп. Победы, 95

[email protected]

(044) 500-03-03