Акція "Незалежний Гігабіт": швидкісний Інтернет і ТБ від Мережі Ланет

Життя сучасної людини складно уявити без Інтернету. З його допомогою ми працюємо, вчимося, робимо покупки, підтримуємо зв'язок з близькими, відпочиваємо і розважаємося

Оскільки доступ до Всесвітньої павутини необхідний всім, існує безліч провайдерів, які пропонують підключити Інтернет. Щоб не помилитися з вибором, звертайте увагу на надійних постачальників зв'язку, які зарекомендували себе на ринку інтернет-послуг і здатні забезпечити безперебійний доступ до мережі. Однозначною перевагою є наявність цілодобової підтримки та широкої карти покриття.

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Одним з операторів зв'язку, який відповідає всім вищевказаним вимогам, є Мережа Ланет. Інтернет-провайдер Мережа Ланет забезпечує українців якісним гігабітним доступом до мережі та кабельним телебаченням понад 15 років. Постачальник зв'язку створив широку лінійку інтернет-тарифів і ряд комплексних тарифів Інтернет+ТБ (аналогове, цифрове, IPTV).

Якщо ви думаєте, що гігабітний Інтернет необхідний виключно програмістам, варто припиняти мислити стереотипами. У нинішній ситуації гігабіт дійсно став необхідністю, адже реальність диктує нові правила і дедалі більше людей переходить на віддалену роботу.

Високошвидкісний домашній Інтернет потрібен усім, хто:

працює з великими масивами даних і постійно передає файли через мережу;

хоче створити об'ємне хмарне сховище даних;

серйозно займається кіберспортом і грає онлайн;

живе з сім'єю, де однією точкою доступу користуються троє і більше осіб;

любить якісну картинку, тому дивиться відео та кіно у форматі UltraHD.

Підключення проводиться через гігабітний порт комутаційного пристрою провайдера за допомогою кабелю. Також необхідна наявність мережевої карти, 8-жильного інтернет-кабелю і жорсткого диска SSD.

30 місяців по 1 гривні на місяць: нова акція від Мережі Ланет

До 30-річчя незалежності України провайдер Мережа Ланет підготував нову акцію "Незалежний Гігабіт".

Тариф "GigaLibre" передбачає доступ до Інтернету на швидкості 1000 Мбіт/с за 30 грн протягом 30 місяців. А тариф "GigaLibre+IP" також надає можливість користуватися зовнішньою статичною IP-адресою протягом 30 місяців всього за 60 грн/30 днів.

Статична IP-адреса здатна убезпечити ваш вихід в Інтернет. Він має вигляд унікального цифрового номера, який використовується для ідентифікації пристрою у мережі. З його допомогою ви не тільки захистите свої дані, але й зможете з легкістю керувати "розумною" технікою. Якщо ж у вас вдома запущений файловий сервер або система відеоспостереження, з IP-адресою ви зможете підключитися до них за межами квартири.

Разом з тарифом ви отримуєте доступ до ТВ-пакету "Promo", де понад 40 аналогових, 50 цифрових і 120 онлайн-каналів. Вартість підключення обійдеться вам всього лише в 30 гривень, але термін дії акції обмежений — до 21 вересня 2021.

Вибирайте один з акційних тарифів "GigaLibre" або "GigaLibre+IP", підключайте і насолоджуйтеся безлімітним Інтернетом на швидкості до 1 Гбіт/c.

Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся:

м. Київ, просп. Перемоги, 95

[email protected]

(044) 500-03-03