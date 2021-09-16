Как сэкономить на обязательном автостраховании в 2021 году?

ОСАГО является самой востребованной страховкой среди украинских водителей, а количество заключенных договоров ежегодно возрастает. Подтверждает этот факт статистика Моторно-транспортного бюро Украины. Так, во втором квартале 2021 года всего было оформлено полисов 2,4 млн. шт., что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Независимый сервис страхования hotline.finance поделился информацией, как можно сэкономить на ОСАГО до 40%.

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Как формируется цена на автогражданку

Страховщики периодически обновляю ценники на страховки. Поэтому назвать точную стоимость невозможно. Цена зависит от конкретного случая. При расчете учитываются следующие моменты:

тип транспортного средства (легковой автомобиль, мотоцикл, грузовик, прицеп, электрокар); объем двигателя ТС; город регистрации владельца.

Последний фактор играет немаловажную роль, поскольку действует закономерность — чем больше город, тем цена выше. Объясняется это просто: в столице или другом мегаполисе риски попасть в ДТП возрастают. Чего нельзя сказать о небольшом населенном пункте.

Проверить цены в режиме реального времени можно с помощью онлайн калькулятора тут.

А теперь о том, как можно экономить:

#1 — Оформлять полис в электронном варианте

Страховые компании официально имеют право понижать ставки в пределах 10% на онлайн полис. К тому же в процессе оформления договора не берет участие страховой агент, комиссия которого заложена в прайс печатного бланка. Драйвер не переплачивает за то, что сотрудник СК внесет данные и распечатает документ. Вы самостоятельно заполняете электронную анкету, делаете оплату банковской картой и получаете готовый вариант ОСАГО на email без вмешательства посредников.

#2 — Сравнивать программы разных СК

В офисе страховой компании человек привязан только к возможностям одного страховщика. А, например, на агрегаторе hotline.finance кругозор пользователей не скован четкими рамками. Клиент видит общую картину рынка, сравнивает программы от топовых страховщиков Украины из опции и цены. Среди более 80 предложений вы точно найдете свой вариант в соотношении цена-качество.

#3 — Покупать с франшизой

Франшиза — часть средств, которая оплачивается виновником ДТП, а не страховщиком, по условиям ОСАГО. Она может составлять 1000 грн, 1500 грн, 2000 грн и так далее. И чем больше франшиза, чем ниже цена договора. Если вы, например, пользуетесь транспортом в малонаселенной местности, то франшиза станет хорошим инструментом удешевления полиса. Также это выгодно, если вы готовы ремонтировать автомобиль после мелкого дорожного приключения без вмешательства СК.

#4 — Пользоваться льготами

Согласно Закону Украины "Об ОСАГО" (статья 13) некоторым гражданам полагается скидка 50% на ОСАГО, а именно:

Участники войны;

Лица с инвалидностью II группы;

Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории); Пенсионеры.

Получить сниженный прайс можно, предоставив соответствующее удостоверение при оформлении.

#5 — Покупайте полис заранее

Страховку ОСАГО можно купить заранее, указав необходимую дату начала действия полиса. Поэтому, если вы заметили распродажу или имеете промокод на скидку, не игнорируйте его. Имея договор на будущее, вы сможете чувствовать двойную уверенность за рулем: 1 — у вас есть защита в случае аварии, 2 — вы не подвержены удорожанию страховок как минимум до следующего переоформления.