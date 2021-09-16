Як заощадити на обов'язковому автострахуванні у 2021 році?

ОСЦПВ є найбільш популярною страховкою серед українських водіїв, а кількість укладених договорів щорічно зростає. Підтверджує цей факт статистика Моторно-транспортного бюро України. Так, у другому кварталі 2021 року всього було оформлено полісів 2,4 млн. шт., що на 8,5% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Незалежний сервіс страхування hotline.finance поділився інформацією, як можна заощадити на автоцивілці до 40%.

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Як формується ціна на автоцивілку

Страховики періодично оновлюють цінники на страховки. Тому назвати точну вартість неможливо. Ціна залежить від конкретного випадку. При розрахунку враховуються такі моменти:

тип транспортного засобу (легковий автомобіль, мотоцикл, вантажівка, причіп, електрокар);

об'єм двигуна ТЗ;

місто реєстрації власника.

Останній фактор відіграє важливу роль, оскільки діє закономірність — чим більше місто, тим ціна вище. Пояснюється це просто: в столиці або іншому мегаполісі ризики потрапити в ДТП зростають. Чого не можна сказати про невеликий населений пункт.

Перевірити ціни в режимі реального часу можна за допомогою онлайн калькулятора тут.

А тепер про те, як можна економити:

# 1 — Оформляти поліс в електронному варіанті

Страхові компанії офіційно мають право знижувати ставки в межах 10% на онлайн поліс. До того ж в процесі оформлення договору не бере участь страховий агент, комісія якого закладена у прайс друкованого бланка. Драйвер не переплачує за те, що співробітник СК внесе дані і роздрукує документ. Ви самостійно заповнюєте електронну анкету, робите оплату банківською карткою та отримуєте готовий варіант ОСЦПВ на email без втручання посередників.

# 2 — Порівнювати програми різних СК

В офісі страхової компанії людина прив'язана тільки до можливостей одного страховика. А, наприклад, на агрегаторі hotline.finance кругозір користувачів не скутий чіткими рамками. Клієнт бачить загальну картину ринку, порівнює програми від топових страховиків України їх опції й ціни. Серед понад 80 пропозицій ви точно знайдете свій варіант у співвідношенні ціна-якість.

# 3 — Купувати з франшизою

Франшиза — частина коштів, яка оплачується винуватцем ДТП, а не страховиком, за умовами ОСЦПВ. Вона може складати 1000 грн 1500 грн 2000 грн і так далі. І чим більше франшиза, чим нижче ціна договору. Якщо ви, наприклад, користуєтеся транспортом у малонаселеній місцевості, то франшиза стане хорошим інструментом здешевлення поліса. Також це вигідно, якщо ви готові ремонтувати автомобіль після дрібної дорожньої пригоди без втручання СК.

# 4 — Користуватися пільгами

Відповідно до Закону України "Про ОСЦПВ" (стаття 13) деяким громадянам надана знижка 50% на страховку, а саме:

Учасники війни;

Особи з інвалідністю II групи;

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I або II категорії); Пенсіонери.

Отримати знижений прайс можна, вказавши відповідне посвідчення при оформленні.

# 5 — Оформлювати поліс заздалегідь

Страховку ОСЦПВ можна купити заздалегідь, вказавши необхідну дату початку дії поліса. Тому, якщо ви помітили розпродаж або у вас є промокод на знижку, не ігноруйте його. Маючи договір на майбутнє, ви зможете відчувати подвійну впевненість за кермом: 1 — у вас є захист у разі аварії, 2 — вас не торкнеться подорожчання страховок як мінімум до наступного переоформлення.