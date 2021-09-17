Лазерное удаление светлых волос: не миф, а реальность

Еще совсем недавно лазерное удаление светлых волос было невозможным. Сейчас ситуация кардинально изменилась. С появлением гибридного трех-кластерного аппарата, сочетающего в себе свойства лучей разной длины, вполне реально избавиться не только от темных, но и от светлых волосков, причем цена услуги доступна абсолютно всем.

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Почему не все лазеры удаляет светлые волосы?

Большинство лазерных приборов действуют только на пигмент меланин, который содержится в волоске. Поэтому чем они темнее, тем результативнее действует лазер. В светлых волосах, наоборот, очень малое содержание пигмента, и в результате они не поглощают излучение, а отражают.

Суть воздействия 3D аппарата

Такая установка объединила в себе преимущества трех лазеров, излучая одновременно волны разной длинны 760 нм (Александритовая), 810 нм (классическая Диодная) и 1064 нм (Неодимовая). Эта уникальная комбинация способствует удалению всех типов волос залегающих на разной глубине эпидермы. А также воздействует не только на меланин, но и на кровеносные сосуды, питающие волосяной фолликул.

Трехкластерная эпиляция самая эффективная и безболезненная технология. И это реальный шанс для блондинок сделать свое тело идеальным.

Преимущества 3Д лазерного удаления волос

Учитывая клинические исследования и отзывы клиентов, можно выделить ряд достоинств, которыми обладает 3Д устройство:

· Универсальность. Эффективное удаление любого цвета волос. Применяется для зоны лица, подбородка, подмышек, спины, живота, ног, рук и бикини.

· Безболезненность. Встроенная система охлаждения с сапфировой насадкой охлаждает кожу и предотвращает неприятные ощущения без применения анестезии.

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· Безопасность. Безопасен для загорелой кожи, то есть, можно делать даже летом.

· Отсутствие побочных явлений. После удаления волос не бывает ожогов, рубцов, вросших волосинок, воспаленных фолликулов и прочих неприятных эффектов. Лазерный луч действует целенаправленно, и ткани, окружающие волосяную луковицу, не повреждаются.

Есть ли противопоказания?

Некоторые люди считают, что такое устранение волосков не имеет ограничений, однако в некоторых случаях лучше воздержаться от нее. Не рекомендуется проводить удаление светлых волос лазером, если у человека есть:

· инфекционное заболевание;

· COVID-19;

· иммунодефицитное состояние;

· сахарный диабет;

· злокачественный процесс;

· раны и дерматологические проблемы;

· беременность.

Кроме того, не стоит сразу записываться на эпиляцию после хирургического вмешательства в необходимой зоне.

Подготовка

К процедуре обязательно нужно подготовится, а именно:

· За 2-3 недели следует отменить любые виды пилингов и скрабов, а также запрещена депиляция эпилятором, воском, шугарингом или пинцетом.

· Нельзя загорать в солярии или на пляже 3-5 дней.

· За 1-2 дня необходимо побрить волосы, чтоб их длина была не больше 1,5мм.

3D лазерное удаление светлых волос в EpiLaser

В киевской сети центров ЭпиЛазер работают дипломированные специалисты, дополнительно прошедшие соответствующее обучение и получившие сертификаты для работы на гибридном оборудовании. Перед первым сеансом клиенты обязательно проходят консультацию косметолога с целью исключения возможных противопоказаний.

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Врачи всегда честны со своими гостями. И никогда не обещают, что все волоски исчезнут сразу после первого раза. Во-первых, они начнут выпадать спустя две-три недели, а во-вторых, потери будут незначительными – до 30% от общего количества. Поэтому в любом случае потребуется проведение курса из 8-12. Точное их количество никто не может сказать, все зависит от генетических особенностей организма.

Специалисты студии ЭпиЛазер помогут избавиться от нежелательных волос на максимально продолжительный срок. Но, ежегодно рекомендуется проходить корректирующие процедуры и строго соблюдать советы косметологов.

Больше информации о трио кластерной лазерной эпиляции светлых волос и ее стоимости можно узнать на сайте epilaser.com.ua.