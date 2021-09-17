Лазерне видалення світлого волосся: не міф, а реальність
Ще зовсім недавно лазерне видалення світлого волосся було неможливим. Зараз ситуація кардинально змінилася. З появою гібридного трьох-кластерного апарату, що поєднує в собі властивості променів різної довжини, цілком реально позбутися не тільки від темних, але і від світлих волосків, причому ціна послуги доступна абсолютно всім.
Чому не всі лазери видаляють світле волосся?
Більшість лазерних приладів діють на пігмент меланін, який міститься у волосині. Тому чим вони темніші, тим результативніше діє лазер. У світлому волоссі, навпаки, дуже малий вміст пігменту, і в результаті вони не поглинають випромінювання, а відбивають.
Суть впливу 3D апарату
Така установка об'єднала в собі переваги трьох лазерів, випромінюючи одночасно хвилі різної довжини 760 нм (Олександритова), 810 нм (класична Діодна) і 1064 нм (Неодимова). Ця унікальна комбінація сприяє видаленню всіх типів волосся, які залягають на різній глибині епідерми. А також впливає не тільки на меланін, але і на кровоносні судини, що живлять волосяний фолікул.
Трьохкластерна епіляція найбільш ефективна та безболісна технологія. І це реальний шанс для блондинок зробити своє тіло ідеальним.
Переваги 3Д лазерного видалення волосся
З огляду на клінічні дослідження і відгуки клієнтів, можна виділити ряд переваг, якими володіє 3Д пристрій:
· Універсальність. Ефективне видалення будь-якого кольору волосся. Застосовується для зони обличчя, підборіддя, пахв, спини, живота, ніг, рук та бікіні.
· Безболісність. Вбудована система охолодження з сапфіровою насадкою охолоджує шкіру і запобігає неприємним відчуттям без застосування анестезії.
· Безпека. Безпечний для засмаглою шкіри, тобто, можна робити навіть влітку.
· Відсутність побічних явищ. Після видалення волосся не буває опіків, рубців, врослих волосин, запалених фолікулів і інших неприємних ефектів. Лазерний промінь діє цілеспрямовано, і тканини, що оточують волосяну цибулину, не ушкоджуються.
Чи є протипоказання?
Деякі люди вважають, що таке усунення волосків не має обмежень, проте в деяких випадках краще утриматися від неї. Не рекомендується проводити видалення світлого волосся лазером, якщо у людини є:
· інфекційне захворювання;
· COVID-19;
· Імунодефіцитний стан;
· цукровий діабет;
· Злоякісний процес;
· Рани і дерматологічні проблеми;
· Вагітність.
Крім того, не варто відразу записуватися на епіляцію після хірургічного втручання в необхідній зоні.
Підготовка
До процедури обов'язково потрібно підготуватися, а саме:
· За 2-3 тижні слід скасувати будь-які види пілінгів і скрабів, а також заборонена депіляція епілятором, воском, шугарінг або пінцетом.
· Не можна засмагати в солярії або на пляжі 3-5 днів.
· За 1-2 дня необхідно поголити волосся, щоб їх довжина була не більшою 1,5 мм.
3D лазерне видалення світлого волосся в EpiLaser
У київській мережі центрів ЕпіЛазер працюють дипломовані фахівці, додатково які пройшли відповідне навчання та отримали сертифікати для роботи на гібридному обладнанні. Перед першим сеансом клієнти обов'язково проходять консультацію косметолога з метою виключення можливих протипоказань.
Лікарі завжди чесні зі своїми гостями. І ніколи не обіцяють, що всі волоски зникнуть відразу після першого разу. По-перше, вони почнуть випадати через два-три тижні, а по-друге, втрати будуть незначними — до 30% від загальної кількості. Тому в будь-якому випадку буде потрібно проведення курсу з 8-12 сеансів. Точну їхню кількість ніхто не може сказати, все залежить від генетичних особливостей організму.
Фахівці студії ЕпіЛазер допоможуть позбутися небажаного волосся на максимально тривалий термін. Але, щорічно рекомендується проходити коригувальні процедури і строго дотримуватися порад косметологів.
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