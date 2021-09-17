Лазерне видалення світлого волосся: не міф, а реальність

Ще зовсім недавно лазерне видалення світлого волосся було неможливим. Зараз ситуація кардинально змінилася. З появою гібридного трьох-кластерного апарату, що поєднує в собі властивості променів різної довжини, цілком реально позбутися не тільки від темних, але і від світлих волосків, причому ціна послуги доступна абсолютно всім.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Чому не всі лазери видаляють світле волосся?

Більшість лазерних приладів діють на пігмент меланін, який міститься у волосині. Тому чим вони темніші, тим результативніше діє лазер. У світлому волоссі, навпаки, дуже малий вміст пігменту, і в результаті вони не поглинають випромінювання, а відбивають.

Суть впливу 3D апарату

Така установка об'єднала в собі переваги трьох лазерів, випромінюючи одночасно хвилі різної довжини 760 нм (Олександритова), 810 нм (класична Діодна) і 1064 нм (Неодимова). Ця унікальна комбінація сприяє видаленню всіх типів волосся, які залягають на різній глибині епідерми. А також впливає не тільки на меланін, але і на кровоносні судини, що живлять волосяний фолікул.

Трьохкластерна епіляція найбільш ефективна та безболісна технологія. І це реальний шанс для блондинок зробити своє тіло ідеальним.

Переваги 3Д лазерного видалення волосся

З огляду на клінічні дослідження і відгуки клієнтів, можна виділити ряд переваг, якими володіє 3Д пристрій:

· Універсальність. Ефективне видалення будь-якого кольору волосся. Застосовується для зони обличчя, підборіддя, пахв, спини, живота, ніг, рук та бікіні.

· Безболісність. Вбудована система охолодження з сапфіровою насадкою охолоджує шкіру і запобігає неприємним відчуттям без застосування анестезії.

[ + – ] видалення волосся під пахвами

· Безпека. Безпечний для засмаглою шкіри, тобто, можна робити навіть влітку.

· Відсутність побічних явищ. Після видалення волосся не буває опіків, рубців, врослих волосин, запалених фолікулів і інших неприємних ефектів. Лазерний промінь діє цілеспрямовано, і тканини, що оточують волосяну цибулину, не ушкоджуються.

Чи є протипоказання?

Деякі люди вважають, що таке усунення волосків не має обмежень, проте в деяких випадках краще утриматися від неї. Не рекомендується проводити видалення світлого волосся лазером, якщо у людини є:

· інфекційне захворювання;

· COVID-19;

· Імунодефіцитний стан;

· цукровий діабет;

· Злоякісний процес;

· Рани і дерматологічні проблеми;

· Вагітність.

Крім того, не варто відразу записуватися на епіляцію після хірургічного втручання в необхідній зоні.

Підготовка

До процедури обов'язково потрібно підготуватися, а саме:

· За 2-3 тижні слід скасувати будь-які види пілінгів і скрабів, а також заборонена депіляція епілятором, воском, шугарінг або пінцетом.

· Не можна засмагати в солярії або на пляжі 3-5 днів.

· За 1-2 дня необхідно поголити волосся, щоб їх довжина була не більшою 1,5 мм.

3D лазерне видалення світлого волосся в EpiLaser

У київській мережі центрів ЕпіЛазер працюють дипломовані фахівці, додатково які пройшли відповідне навчання та отримали сертифікати для роботи на гібридному обладнанні. Перед першим сеансом клієнти обов'язково проходять консультацію косметолога з метою виключення можливих протипоказань.

[ + – ] епіляція ніг

Лікарі завжди чесні зі своїми гостями. І ніколи не обіцяють, що всі волоски зникнуть відразу після першого разу. По-перше, вони почнуть випадати через два-три тижні, а по-друге, втрати будуть незначними — до 30% від загальної кількості. Тому в будь-якому випадку буде потрібно проведення курсу з 8-12 сеансів. Точну їхню кількість ніхто не може сказати, все залежить від генетичних особливостей організму.

Фахівці студії ЕпіЛазер допоможуть позбутися небажаного волосся на максимально тривалий термін. Але, щорічно рекомендується проходити коригувальні процедури і строго дотримуватися порад косметологів.

Більше інформації про тріо кластерну лазерну епіляцію світлого волосся та її вартысть можна дізнатися на сайті epilaser.com.ua.