В Киеве наградили лучших специалистов индустрии красоты

Лучших стоматологов, трихологов, пластических хирургов, косметологов отметили на церемонии награждения Премии Stella International Beauty Awards, прошедшей в эти выходные в Freedom Hall

"Это единственная премия в Украине, которая уже в четвертый раз отмечает лучших профессионалов в области красоты и здоровья, — отмечает соорганизатор Дмитрий Слоссер. — В этом году Премия насчитывала 11 номинаций, в каждой из которых соревновались по три лауреата. В течение года независимые эксперты — пластические хирурги, косметологи, специалисты СПА, стоматологи и прошлогодние лауреаты — обсуждали и анализировали достижения лучших представителей бьюти-индустрии Украины, чтобы выбрать лучших среди равных".

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Stella International Beauty Awards 2021 объединила представителей 12 областей Украины. По результатам, награды распределились следующим образом:

· Клиника трихологии — Hair Help

· Врач-стоматолог — Сергей Радлинский

· Гинеколог-эстетист — Вера Авдеева

· Пластический хирург — Павел Денищук

· Специалист лезерной медицины — Василий Баетул

· Дерматокосметолог — Анна Огурцова

· Клиника эстетической косметологии — Mistodent Space

· Клиника лазерной медицины — Bogomolets Clinic и Tryfonova M.D.

· Клиника пластической хирургии — Lita Plus

· Клиника эстетической медицины — Z Beauty

· Spa & Wellness — Radisson Blu, Naturel, F & B Spa Resort, Premier Odesa, "Формула".

Отдельной наградой "Персона года" наградили Сергея Слесаренко, главу Центра термической травмы и пластической хирургии м.Днепр за первое написанное и изданное руководство по реконструктивной и пластической хирургии на украинском языке.

Еще одну особую номинацию — "Благородное сердце" — вручили Артему Похилу. Он с 2014 года предоставляет бесплатную стоматологическую помощь нашим воинам, вернувшимся с ранениями, а последние 5 лет ездит на фронт как стоматолог-волонтер.

Открывали первую красную дорожку осени и приветствовали победителей звездные гости: Валерий Жидков, Ольга Сумская, Мария Максакова, Римма Зюбина, Слава Дюденко, Олег Пинчук, Яна Луцкая и Людмила Шупенюк.