У Києві нагородили кращих фахівців індустрії краси

Кращих стоматологів, трихологів, пластичних хірургів, косметологів відзначили на церемонії нагородження Премії Stella International Beauty Awards, яка пройшла в ці вихідні у Freedom Hall

"Це єдина премія в Україні, яка вже вчетверте відзначає кращих професіоналів у галузі краси та здоров'я, — зазначає співорганізатор Дмитро Слоссер. — Цього року Премія налічувала 11 номінацій, у кожній з яких змагалися три лауреати. Протягом року незалежні експерти — пластичні хірурги, косметологи, фахівці СПА, стоматологи і минулорічні лауреати — обговорювали й аналізували досягнення кращих представників б'юті-індустрії України, щоб вибрати кращих серед рівних".

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Stella International Beauty Awards 2021 об'єднала представників 12 областей України. За результатами, нагороди розподілилися таким чином:

· Клініка трихології — Hair Help

· Лікар-стоматолог — Сергій Радлінський

· Гінеколог-естетист — Вєра Авдєєва

· Пластичний хірург — Павло Денищук

· Спеціаліст лазерної медицини — Василь Баєтул

· Дерматокосметолог — Анна Огурцова

· Клініка естетичної косметології — Mistodent Space

· Клініка лазерної медицини — Bogomolets Clinic і Tryfonova MD

· Клініка пластичної хірургії — Lita Plus

· Клініка естетичної медицини — Z Beauty

· Spa & Wellness — Radisson Blu, Naturel, F & B Spa Resort, Premier Odesa, "Формула".

Окремою нагородою "Персона року" нагородили Сергія Слєсаренка, главу Центру термічної травми і пластичної хірургії м. Дніпро за перше написане і видане керівництво з реконструктивної та пластичної хірургії українською мовою.

Ще одну особливу номінацію — "Благородне серце" — вручили Артему Похілу. Він з 2014 року надає безкоштовну стоматологічну допомогу нашим воїнам, які повернулися з пораненнями, а останні 5 років їздить на фронт як стоматолог-волонтер.

Відкривали першу червону доріжку осені і вітали переможців зіркові гості: Валерій Жидков, Ольга Сумська, Марія Максакова, Римма Зюбіна, Слава Дюденко, Олег Пінчук, Яна Луцька та Людмила Шупенюк.