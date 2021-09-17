Выстрелил себе в голову: новые детали самоубийства бизнесмена Олега Привалова в Харькове (фото)

Предсмертную записку ресторатор оставил у себя дома, а самоубийство совершил с помощью помпового ружья.

Бизнесмен Олег Привалов выстрелил себе в голову из помпового ружья в туалете собственного ресторана в Харькове. Новые подробности трагедии сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

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Информацию о ЧП в ресторане на проспекте Независимости в Харькове правоохранители получили в 14:18. Прибыв на место происшествия, силовики установили, что самоубийство совершил бизнесмен 1965 года рождения.

Мужчина выстрелил себе в голову из помпового ружья, которое официального зарегистрировано на него.

"По месту жительства погибшего следователи нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за содеянное. По адресу продолжает работать следственно-оперативная группа, собираются вещественные доказательства, полицейские опрашивают свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — информирует пресс-служба полиции.

Ведомости про самоубийство в харьковском ресторане внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

По данным Telegram-канала "Труха Харьков", покойный бизнесмен Олег Привалов в предсмертной записке указал причину своего поступка — крах бизнеса и задолженность.

[ + – ] Бизнесмен Олег Привалов совершил самоубийство [ + – ] Бизнесмен Олег Привалов совершил самоубийство [ + – ] Бизнесмен Олег Привалов совершил самоубийство [ + – ] Бизнесмен Олег Привалов совершил самоубийство [ + – ] Бизнесмен Олег Привалов совершил самоубийство

Олег Привалов — самоубийство в Харькове

Бизнесмен и ресторатор Олег Привалов застрелился в туалете собственного ресторана. Силовики оцепили заведение, а внутри ресторана проводятся следственные действия. В Нацполиции подтвердили версию о самоубийстве и заявили, что ресторатор Олег Привалов оставил предсмертную записку.

Местные СМИ писали, что у Олега Привалова был конфликт с владельцем здания, в котором расположен ресторан бизнесмена. Арендодатель отказалась продлевать договор об аренде с Олегом Приваловым из-за задолженности.