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Вистрілив собі в голову: нові деталі самогубства бізнесмена Олега Привалова в Харкові (фото)

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У Харкові Олег Привалов застрелився з рушниці
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки

Передсмертну записку ресторатор залишив у себе вдома, а самогубство скоїв за допомогою помпової рушниці.

Бізнесмен Олег Привалов вистрілив собі в голову з помпової рушниці в туалеті власного ресторану в Харкові. Нові подробиці трагедії повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Інформацію про НП в ресторані на проспекті Незалежності в Харкові правоохоронці отримали о 14:18. Прибувши на місце події, силовики встановили, що самогубство скоїв бізнесмен 1965 року народження.

Чоловік вистрілив собі в голову з помпової рушниці, яка офіційного зареєстрована на нього.

"За місцем проживання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку, у якій він просить вибачення за скоєне. За адресою продовжує працювати слідчо-оперативна група, збираються речові докази, поліцейські опитують свідків, встановлюються всі обставини події", — інформує пресслужба поліції.

Відомості про самогубство в харківському ресторані внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

За даними Telegram-каналу "Труха Харків", покійний бізнесмен Олег Привалов у передсмертній записці вказав причину свого вчинку — крах бізнесу і заборгованість.

Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки
Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки

Олег Привалов — самогубство в Харкові

Бізнесмен і ресторатор Олег Привалов застрелився в туалеті власного ресторану. Силовики оточили заклад, а всередині ресторану проводяться слідчі дії. У Нацполіції підтвердили версію про самогубство і заявили, що ресторатор Олег Привалов залишив передсмертну записку.

Місцеві ЗМІ писали, що в Олега Привалова був конфлікт з власником будівлі, у якій розташований ресторан бізнесмена. Орендодавець відмовилася продовжувати договір про оренду з Олегом Приваловим через заборгованість.