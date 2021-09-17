Вистрілив собі в голову: нові деталі самогубства бізнесмена Олега Привалова в Харкові (фото)

Передсмертну записку ресторатор залишив у себе вдома, а самогубство скоїв за допомогою помпової рушниці.

Бізнесмен Олег Привалов вистрілив собі в голову з помпової рушниці в туалеті власного ресторану в Харкові. Нові подробиці трагедії повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

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Інформацію про НП в ресторані на проспекті Незалежності в Харкові правоохоронці отримали о 14:18. Прибувши на місце події, силовики встановили, що самогубство скоїв бізнесмен 1965 року народження.

Чоловік вистрілив собі в голову з помпової рушниці, яка офіційного зареєстрована на нього.

"За місцем проживання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку, у якій він просить вибачення за скоєне. За адресою продовжує працювати слідчо-оперативна група, збираються речові докази, поліцейські опитують свідків, встановлюються всі обставини події", — інформує пресслужба поліції.

Відомості про самогубство в харківському ресторані внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

За даними Telegram-каналу "Труха Харків", покійний бізнесмен Олег Привалов у передсмертній записці вказав причину свого вчинку — крах бізнесу і заборгованість.

[ + – ] Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки [ + – ] Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки [ + – ] Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки [ + – ] Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки [ + – ] Бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки

Олег Привалов — самогубство в Харкові

Бізнесмен і ресторатор Олег Привалов застрелився в туалеті власного ресторану. Силовики оточили заклад, а всередині ресторану проводяться слідчі дії. У Нацполіції підтвердили версію про самогубство і заявили, що ресторатор Олег Привалов залишив передсмертну записку.

Місцеві ЗМІ писали, що в Олега Привалова був конфлікт з власником будівлі, у якій розташований ресторан бізнесмена. Орендодавець відмовилася продовжувати договір про оренду з Олегом Приваловим через заборгованість.