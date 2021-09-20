"Кара Божья": Священник ПЦУ назвал события в Бабьем Яру наказанием евреев за Голодомор

По мнению экс-заммэра Шепетовки, "Божья кара" над еврейским народом опоздала на 8 лет, а клирик ПЦУ Павел Пантилей упрекнул евреев за грехи перед украинцами

Бывший заместитель мэра г. Шепетовка Юрий Вахоцкий и клирик ПЦУ Павел Пантилей дали новую историческую оценку трагическим событиям в период Второй мировой войны в Бабьем Яру. Исходя из комментариев "историков", причиной массовых расстрелов в Бабьем Яру стали прегрешения еврейского народа. Об этом сообщается в публикации Главы Всеукраинского еврейского конгресса Эдуарда Долинского.

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По словам Юрия Вахоцкого, Бабий Яр был "божьей карой" за Голодомор, в результате которого в Украине погибли по меньшей мере 3,9 млн человек. Кара, по мнению бывшего заммэра, опоздала на 8 лет и оказалась неполной.

Еще один "спикер-богослов" Павел Пантилей, именуемый себя отец Саврадим, согласился с такой трактовкой событий и добавил, что на "ж*довском народе" лежит великий грех. Пастырь обеспокоен тем, что весь народ не принес покаяния, очевидно забыв при этом, что еврейский народ в большинстве своем не исповедует православное христианство и поэтому не может принести покаяния православному священнику.

"Почему-то мы уважаем и сочувствуем жи*ам за Бабий Яр, а они наш Голодомор не признают. Может потому что это творилось руками именно жи*овского руководства?", — вопрошает Пантилей.

Вероятно, такая позиция священника ПЦУ была сформирована после выступления президента Израиля Реувена Ривлина в Верховной Раде по случаю 75-й годовщины трагедии в Бабьем Яру. Тогда президент заявил о причастности украинцев, точнее бойцов ОУН, к массовым убийствам и преследованиям евреев во время Второй мировой войны.

Эпатажные высказывания украинского священника в соцсетях далеко не новость. Так, в августе этого года отец Саврадим в своих комментариях назвал "мусором" людей, не согласных с ним в вопросах украинского языка. А на особо активных своих оппонентов угрожал "наложить проклятие и порчу". Будет ли он при этом применять сугубо церковную практику предания несогласных "анафеме", или использовать более традиционные "народные" методы священник не уточнил. Скрин из Facebook опубликован на сайте Raskolam.net, однако на странице священника такого поста нет.

Напомним, что президент Израиля Реувен Ривлин жестко ответил прьемьеру Польши Матеушу Моравецкому по поводу сотрудничества евреев с нацистами, назвав подобное заявление польского политика "очередным дном".

В память о жертвах Холокоста ежегодно 12 апреля жители Израиля отдают дань памяти погибшим. По традиции, в этот день с первыми звуками сирены в Израиле на две минуты останавливается все движение.