"Нах...й Украину". Двоюродная сестра Сенцова заявила, что уезжает "домой"

Наталья Каплан заверила, что "Путину не продастся", так как он для нее враг "куда больше, чем для Украины", однако жизнь в Украине была для нее "пятью годами ада".

Журналист, двоюродная сестра режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан (Кочнева), написала поздно вечером 20 сентября в Facebook, что покидает Украину. Гражданство ей было предоставлено в мае 2019 года указом президента, перед этим она долго добивалась его.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Нах…й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", – написала Каплан.

Пользователи в комментариях под постом начали его активно обсуждать, задавать вопросы автору.

Каплан вклинилась в этот поток и написала, что Украина – не Россия, и она перепутала туризм с эмиграцией. "Я не справилась, я не смогла. Больше не могу! Просто отъ…битесь, мне больше нечего отдать" – пояснила она и добавила, что "там" было больно, но она "хотя бы жила", а в Украине "просто задыхается". "Это не ваша проблема и не ваша вина, просто я не справилась".

В комментариях предположили, что страницу взломали. Но Каплан опровергла это предположение и повторила: "…я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья".

На вопрос об отношениях с Сенцовым она ответила, что они всего лишь двоюродные родственники. Когда ему нужна была помощь, она помогла. "Он мне ничего не должен, я пока у него заняла, но я отдам", – написала Каплан. Она заверила, что если бы на месте Олега Сенцова был кто-то другой из ее знакомых, она бы тоже "впряглась".

"Нах…й брата", – ответила Каплан на вопрос, говорила ли она ему о своем решении.

Через пару часов в следующем посте она написала, что Украина "посылала меня нах…й пять лет". Но добавила, что Путину не продастся, "он для меня враг куда дольше, чем для Украины".

Вдогонку этому появился новый пост, в котором Каплан среагировала на то, что он нее стали массово отписываться.

"Та шо я можу вам казати: нех…й шастать. Если вы подписались на меня ради Сенцова, отписывайтесь уже, вообще-то он вышел. Если вам еще шо от меня треба, так и скажите", – написала она. И заверила, что не будет дальше ничего писать, так как "все равно ни х…я не поймете".

"Я чужая, смиритесь и действуйте по своей совести (хотя кому я тут про совесть рассказываю)", – резюмировала Каплан.

О реакции Сенцова на эти посты сестры пока ничего не известно.

Как сестра Сенцова Кочнева попала в Украину

После ареста и осуждения Сенцова в России, Каплан активно выступала в его защиту. Из-за поддержки "крымского террориста" от нее отвернулись друзья, писала в 2018 году правозащитница Мария Томак. "Она покинула документалистику, которой жила. Она круглосуточно занимается Олегом, его детьми и мамой", – добавила Томак.

После переезда в Украину много раз подавала документы на гражданство, но чиновники все затягивали процесс.

2 декабря 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Государственной миграционной службе следует "прекратить издеваться" над сестрой Сенцова.

17 мая 2019 года Каплан написала в Facebook: "Свершилось! Я – гражданка Украины".

За месяц до этого она поделилась в соцсети, что "дико устала быть сестрой Сенцова".

Напомним, в январе 2018 Фокус опубликовал большое интервью с Каплан.

В апреле этого года Олег Сенцов поделился подробностями своей личной жизни. По его словам, чтобы не было никаких недоразумений, некоторые факты требуют разъяснений. "У меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Весть о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились", – написал Сенцов.