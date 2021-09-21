"Нах...й Україну". Двоюрідна сестра Сенцова заявила, що їде "додому"

Жінка запевнила, що "Путіну не продасться", оскільки він для неї ворог куди більше, ніж для України.

Журналістка, двоюрідна сестра режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан (Кочнева), написала пізно ввечері 20 вересня у Facebook, що покидає Україну. Громадянство їй було надане в травні 2019 року указом президента, перед цим вона довго домагалася його.

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"Нах...й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. П'ять років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", — написала Каплан.

Користувачі в коментарях під дописом почали його активно обговорювати, ставити питання авторці.

Каплан вклинилася в цей потік і написала, що Україна — не Росія, і вона переплутала туризм з еміграцією. "Я не впоралася, я не змогла. Більше не можу! Просто від...біться, мені більше нічого віддати" — пояснила вона і додала, що "там" було боляче, але вона "хоча б жила", а в Україні "просто задихається". "Це не ваша проблема і не ваша вина, просто я не впоралася".

У коментарях припустили, що сторінку зламали. Але Каплан спростувала це припущення і повторила: "...я тут буквально вмираю. Я не можу тут жити. І нехай це буде для українців доказом, що не брати".

На питання про взаємини із Сенцовим вона відповіла, що вони всього лише двоюрідні родичі. Коли йому потрібна була допомога, вона допомогла. "Він мені нічого не винен, я поки у нього позичила, але я віддам", — написала Каплан. Вона запевнила, що б на місці Олега Сенцова був хтось інший з її знайомих, вона б теж "впряглася".

"Нах...й брата", — відповіла Каплан на питання, чи говорила вона йому про своє рішення братові.

Через кілька годин у наступному дописі вона написала, що Україна "посилала мене нах...й п'ять років". Але додала, що Путіну не продасться, "він для мене ворог куди довше, ніж для України".

Навздогін цього з'явився новий допис, в якому Каплан зреагувала на те, що він неї почали масово відписуватися.

"Та шо я можу вам казати: нех...й шастати. Якщо ви підписалися на мене заради Сенцова, відписуйтеся вже, взагалі-то він вийшов. Якщо вам ще шо від мене треба, так і скажіть", — написала вона. І запевнила, що не буде далі нічого писати, бо "все одно ніх...я не зрозумієте".

"Я чужа, змиріться і дійте за власною совістю (хоча кому я тут про совість розповідаю)", — резюмувала Каплан.

Про реакцію Сенцова на ці дописи сестри поки нічого не відомо.

Як Кочнева потрапила в Україну

Після арешту і засудження Сенцова в Росії, Каплан активно виступала за його захист. Через підтримку "кримського терориста" від неї відвернулися друзі, писала в 2018 році правозахисниця Марія Томак. "Вона покинула документалістику, якою жила. Вона цілодобово займається Олегом, його дітьми і мамою", — додалаТомак.

Після переїзду в Україну багато разів подавала документи на громадянство, але чиновники все затягували процес.

2 грудня 2018 року тодішній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Державній міграційній службі варто "припинити знущатися" над сестрою Сенцова.

17 травня 2019 року Каплан написала у Facebook: "Звершилося! Я — громадянка України".

За місяць до цього вона поділилася в соцмережі, що "дико втомилася бути сестрою Сенцова".

Нагадаємо, в січні 2018 Фокус опублікував велике інтерв'ю з Каплан.

У квітні Олег Сенцов поділився подробицями свого приватного життя. За його словами, щоб не було ніяких непорозумінь, деякі факти вимагають роз'яснень. "У мене народилася дочка Емма. З її мамою у мене були невдалі й тому нетривалі стосунки. Звістка про появу майбутньої дитини з'явилася, коли вони вже закінчилися", — написав Сенцов.