В волосах людей, проживающих рядом с НГЗ, содержание ядовитых веществ превышено в разы, — "СтопШлам"

Избыточное содержание алюминия, хрома, свинца, бария, стронция и бора – таковы результаты анализа образцов волос лиц, проживающих у шламохранилищ Николаевского глиноземного завода. Исследование провела Научно-исследовательская лаборатория Института судебных экспертиз

В результатах исследования отмечается, что содержание алюминия в организме людей превышен, в некоторых случаях, в 5,5 раз, хрома – в десятки раз.

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Избыток алюминия приводит к угнетению когнитивной функции, играет роль в развитии болезни Альцгеймера или деменции, снижает уровень железа в крови. Хром является канцерогеном. Повышение уровня хрома и алюминия в организме сокращает продолжительность жизни человека. Свинец, в свою очередь, задерживает рост детей, поражает центральную нервную систему, подавляет интеллектуальное развитие, приводит к нарушению функционирования эндокринной системы.

Как заявляет общественная организация "СтопШлам", все перечисленные ядовитые элементы содержатся именно в красном шламе НГЗ и могут попасть в организм николаевцев только из него.

"Других источников распространения этих элементов на Николаевщине просто не существует. Отравление здоровья людей происходит из-за попадания подвижных форм шлама в воздух, воду и почву", – отметили в организации.

Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

В конце 2019 года местные жители инициировали создание общественной организации "Стоп Шлам". В мае текущего года пострадавшие от действий НГЗ доказали в суде первой инстанции, что деятельность предприятия, а именно складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама, причиняют непоправимый ущерб экологии региона.

Кроме того, Верховный суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества НГЗ по данному процессу, а позже подтвердил право общественных организаций представлять интересы своих членов в экологических спорах. Сумма, которую должен заплатить НГЗ пострадавшим, которые объединились в ОО "Стоп Шлам" – 9,2 миллиарда гривен.