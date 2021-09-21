У волоссі людей, які проживають поруч з МГЗ, вміст отруйних речовин перевищений в рази, — "СтопШлам"

Надлишковий вміст алюмінію, хрому, свинцю, барію, стронцію і бору — такі результати аналізу зразків волосся осіб, які проживають біля шламосховищ Миколаївського глиноземного заводу. Дослідження провела Науково-дослідна лабораторія Інституту судових експертиз

У результатах дослідження наголошується, що зміст алюмінію в організмі людей перевищено, в деяких випадках у 5,5 раз, хрому — в десятки разів.

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Надлишок алюмінію призводить до пригнічення когнітивної функції, відіграє роль у розвитку хвороби Альцгеймера або деменції, знижує рівень заліза в крові. Хром є канцерогеном. Підвищення рівня хрому й алюмінію в організмі скорочує тривалість життя людини. Свинець, у свою чергу, затримує зростання дітей, вражає центральну нервову систему, пригнічує інтелектуальний розвиток, призводить до порушення функціонування ендокринної системи.

Як заявляє громадська організація "СтопШлам", всі перераховані отруйні елементи містяться саме в червоному шламі МГЗ і можуть потрапити в організм миколаївців тільки з нього.

"Інших джерел поширення цих елементів на Миколаївщині просто не існує. Отруєння здоров'я людей відбувається через потрапляння рухомих форм шламу в повітря, воду та ґрунт", — відзначили в організації.

Нагадаємо, раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя та здоров'я людини.

У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, залізо, магній, сірка, стибиум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

У кінці 2019 року місцеві жителі ініціювали створення громадської організації "Стоп Шлам". У травні поточного року постраждалі від дій МГЗ довели в суді першої інстанції, що діяльність підприємства, а саме складування понад 47 мільйонів тонн токсичного червоного шламу, завдають непоправної шкоди екології регіону.

Крім того, Верховний суд підтвердив законність арешту нерухомого майна МГЗ у межах цього процесу, а пізніше підтвердив право громадських організацій представляти інтереси своїх членів в екологічних суперечках. Сума, яку повинен заплатити МГЗ постраждалим, які об'єдналися в ГО "Стоп Шлам", — 9,2 мільярда гривень.