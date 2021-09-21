Национальный конкурс "Мисс Украина" презентовал 25 финалисток, которые будут бороться за главную корону страны в этом году

На прошлой неделе в ресторане Queen Kyiv (Bulldozer Group Ukraine) состоялась официальная презентация претенденток на участие в национальном конкурсе "Мисс Украина 2021". 25 красавиц со всех уголков Украины были представлены медиа и гостям презентации. В преддверии 30-го юбилейного финального шоу, глава Комитета Вероника Щипцова рассказала о нововведениях в организации и проведении конкурса: впервые были проведены открытые кастинги в Одессе, Львове, Харькове и Киеве, обработано около 20 000 анкет претенденток, изменены требования к участницам, изготовлена новая корона для победительницы, стоимостью 3 млн долларов США, в жюри приглашены эксперты из Европы и США, призовой фонд конкурса увеличен до 1 млн грн.

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Презентация началась выступлением со сцены победительниц прошлых лет: Влады Литовченко "Мисс Украина – 1995", Кристины Столоки "Мисс Украина – 2015" и Полины Ткач "Мисс Украина – 2017". Основатель национального конкурса красоты Сергей Матяш поделился воспоминаниями об организации первого шоу и о создании неизменного уже 30 лет логотипа.

Ведущим мероприятия стал радио- и телеведущий Андрей Рудый, новыми песнями радовала гостей сексапильная певица Анна Добрыднева. Перед выходом 25-ти финалисток, гостей презентации ожидали приятные сюрприза от партнеров Конкурса "Мисс Украина": ресторанного холдинга Bulldozer Group Ukraine, профессиональной косметики для волос Keune Haircosmetics, международного бьюти бренда №1 Kodi professional, украинского бренда женского белья JASMINE, натуральной французской косметики L`Occitane, давнего и постоянного партнера – школы макияжа Ирины Хомяковой.

Конечно же, главным моментом праздника стал выход на сцену 25-ти финалисток конкурса "Мисс Украина" – результат масштабной работы команды на протяжении года. Среди ТОП-25 девушки из всех регионов страны, уже состоявшиеся модели, студентки украинских, европейских, американских ВУЗов, юристки, преподавательницы и успешные предпринимательницы.

Каждая из финалисток — результат споров и нелегкого выбора комитета, усердной работы и подготовки девушек. Именно поэтому каждая из них — уже победительница. Однако, корону и заветный титул "Мисс Украина -2021" получит только одна девушка, имя которой станет известно на финальном шоу, которое состоится 21 октября в национальном дворце " Украина".