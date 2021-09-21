Національний конкурс "Міс Україна" презентував 25 фіналісток, які цьогоріч боротимуться за головну корону країни

Минулого тижня в ресторані Queen Kyiv (Bulldozer Group Ukraine) відбулася офіційна презентація ТОП-25 претенденток на участь в національному конкурсі "Міс Україна 2021". 25 красунь з усіх куточків України були представлені медіа та гостям презентації. Напередодні 30-го ювілейного фінального шоу, голова Комітету Вероніка Щіпцова розповіла про нововведення в організації конкурсу: вперше були проведені відкриті кастинги в Одесі, Львові, Харкові та Києві, оброблено біля 20 000 анкет претенденток, змінені вимоги до учасниць, виготовлена нова корона для переможниці, вартістю 3 млн доларів США , в журі запрошені експерти з Європи та США, призовий фонд конкурсу збільшено до 1 млн грн.

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Презентація розпочалася виступом зі сцени переможниць минулих років: Влади Литовченко "Міс Україна — 1995", Христини Столоки "Міс Україна — 2015" і Поліни Ткач "Міс Україна — 2017". Засновник національного конкурсу краси Сергій Матяш поділився спогадами про організацію першого шоу та про створення незмінного вже 30 років логотипу.

Ведучим заходу став радіо- і телеведучий Андрій Рудий, новими піснями радувала гостей сексапільна співачка Анна Добриднєва. Перед виходом 25-ти фіналісток, гостей презентації очікували приємні сюрпризи від партнерів Конкурсу "Міс Україна": ресторанного холдингу Bulldozer Group Ukraine, професійної косметики для волосся Keune Haircosmetics, міжнародного б'юті бренду №1 Kodi professional, українського бренду жіночої білизни JASMINE, натуральної французької косметики L`Occitane, давнього і постійного партнера конкурсу — школи макіяжу Ірини Хомякова.

Звичайно ж, головним моментом свята став вихід на сцену 25-ти фіналісток конкурсу "Міс Україна" — результат масштабної роботи команди протягом року. Серед ТОП-25 дівчата з усіх регіонів країни: талановиті моделі, студентки українських, європейських, американських ВУЗів, юристки, викладачки та успішні спортсменки.

Кожна з фіналісток — результат суперечок і нелегкого вибору комітету, старанної роботи та підготовки дівчат. Саме тому кожна з них — вже переможниця. Однак, корону і заповітний титул "Міс Україна -2021" отримає лише одна дівчина, ім'я якої стане відомо на фінальному шоу, що відбудеться 21 жовтня в національному палаці "Україна".