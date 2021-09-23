Сдать тест и завершить самоизоляцию после въезда в Украину можно в МЦ "Инго"

Медицинский центр "Инго" вошел в список учреждений, уполномоченных завершать самоизоляцию путешественников после их въезда в Украину. Для этого нужно обратиться в МЦ "Инго" и сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате данные об этом попадут в единую электронную систему "Дій вдома", а самоизоляцию можно будет завершить.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Тест можно сделать как в лаборатории, расположенной на ул. Большой Васильковской, 54Б, так и воспользовавшись услугой "Вызов медсестры на дом". Заявки принимает колл-центр клиники. Результаты теста на антиген будут готовы в течение 20 минут, и если коронавирус не будет обнаружен, через несколько часов система "Дій вдома" направит оповещение на телефон клиента об успешном снятии с самоизоляции.

Помимо исследования на антиген, в МЦ "Инго" проводят и другие виды тестов на COVID-19, а цены на них сейчас снижены до 55%. Доступны ПРЦ-тест, тесты на антитела, тесты на С-реактивный белок, D-димер.

Напомним, в августе Медицинский центр "Инго" присоединился к государственной программе вакцинации населения Украины от COVID-19. В двух его медицинских центрах: на ул. Большой Васильковской, 54Б, и ул. Ревуцкого, 5А, начали работу сертифицированные Минздравом пункты бесплатной вакцинации, которые оборудованы в соответствии со всеми требованиями Министерства.

Вакцинацию проводят препаратами производства Pfizer и CoronaVac по предварительной записи через колл-центр. Информация о привитых пациентах интегрируется в единой электронной системе Минздрава.