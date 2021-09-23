Здати тест і завершити самоізоляцію після в'їзду в Україну можна в МЦ "Інго"

Медичний центр "Інго" увійшов до списку закладів, уповноважених завершувати самоізоляцію мандрівників після їх в'їзду в Україну. Для цього потрібно звернутися в МЦ "Інго" та здати експрес-тест на антиген. При негативному результаті дані про це потраплять в єдину електронну систему "Дій вдома", а самоізоляцію можна буде завершити.

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Тест можна зробити як в лабораторії, розташованій на вул. Великій Васильківській, 54Б, так і скориставшись послугою "Виклик медсестри додому". Заявки приймає кол-центр клініки. Результати тесту на антиген будуть готові протягом 20 хвилин, і якщо коронавірусу виявлено не буде, через кілька годин система "Дій вдома" надішле оповіщення на телефон клієнта про успішне зняття з самоізоляції.

Окрім досліджень на антиген, в МЦ "Інго" проводять й інші види тестів на COVID-19, а ціни на них на разі знижено до 55%. Доступні ПЛР-тести, тести на антитіла, тести на С-реактивний білок, D-дімер.

Нагадаємо, що Медичний центр "Інго" приєднався до державної програми вакцинації населення України від COVID-19. В обох його медичних центрах, що розташовані на вул. Великій Васильківській, 54Б, та вул. Ревуцького, 5А, почали працювати сертифіковані МОЗ пункти безкоштовної вакцинації, які обладнані у відповідності до усіх вимог Міністерства.

Вакцинацію проводять препаратами виробництва Pfizer та CoronaVac за попереднім записом через кол-центр. Інформація про щеплених пацієнтів інтегрується у єдину електронну систему МОЗ.