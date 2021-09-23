Пульмонолог из "Феофании" рассказала о симптомах заражения штаммом "Дельта" COVID-19

По мнению Светланы Гук, штамм "Дельта" опасен тем, что болезнь может протекать без ярко выраженных симптомов

Руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук в интервью Укринформ рассказала о симптомах протекания болезни в случае заражения "Дельта" штамма COVID-19. По словам специалиста, новый штамм очень опасен тем, что он очень заразный, и может находиться в организме человека, не вызывая при этом ярко выраженных симптомов.

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Протекание болезни после заражения "Дельтой" существенно отличается от предыдущих штаммов COVID-19. Прежде всего, гораздо реже в симптомах присутствуют такие характерные признаки, как потеря обоняния и кашель.

В числе симптомов штамма "Дельта" у человека может наблюдаться:

головная боль,

озноб,

насморк,

боль в горле,

повышенная температура.

"Иногда повышение температуры происходит волнообразно: сначала поднимается, потом снижается, затем снова поднимается. И очень часто стали встречаться желудочно-кишечные расстройства – боли в животе, тошнота, диарея, рвота", — отмечает медик.

По словам специалиста, степень выраженности тех или иных симптомов зависит от тяжести заболевания. Если симптомы имеют острый характер, как например, частая рвота и высокая температура до 40 градусов, то это плохой признак. Самым характерным признаком заражения остается низкая сатурация.

Светлана Гук также подчеркнула, что не каждый ПЦР — тест может выявить "Дельту"

"Даже когда речь шла об уханьском штамме, и тогда говорили о наличии ошибочных ПЦР — тестов", — сказала она.

Касаемо возможности заражения коронавирусом в случае, когда в организме есть другая инфекция, врач высказала мнение, что вероятность такого достаточно мала.

"В мире микроорганизмов тоже существует конкуренция. Если, например, первым в организм попал грипп, то в это время человек будет невосприимчив к коронавирусу. Но если доза инфекции будет большой, а у человека есть индивидуальная иммунная склонность к какому-то конкретному виду вируса, то может случится все что угодно", — отметила медик.

В целом врач-пульмонолог говорит о том, что первичная вирусная нагрузка "Дельты" значительно выше, чем у предыдущих штаммов. Однако по прежнему есть люди, которые достаточно легко переносят болезнь и симптомов вовсе не замечают.

Напомним, что в июне в Украине зафиксировали появления нового штамма "Дельта". По словам секретаря СНБО Данилова заболевшие привезли вирус из России.