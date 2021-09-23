Пульмонолог із "Феофанії" розповіла про симптоми зараження штамом "Дельта" COVID-19

На думку Світлани Гук, штам "Дельта" небезпечний тим, що хвороба може протікати без яскраво виражених симптомів

Керівниця Центру респіраторної медицини й алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук в інтерв'ю Укрінформ розповіла про симптоми протікання хвороби в разі зараження "Дельта" штаму COVID-19. За словами фахівчині, новий штам дуже небезпечний тим, що він дуже заразний, і може знаходитися в організмі людини, не викликаючи при цьому яскраво виражених симптомів.

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Перебіг хвороби після зараження "Дельтою" істотно відрізняється від попередніх штамів COVID-19. Перш за все, набагато рідше в симптомах присутні такі характерні ознаки, як втрата нюху і кашель.

Серед симптомів штаму "Дельта" в людини може спостерігатися:

головний біль;

озноб;

нежить;

біль у горлі;

підвищена температура.

"Іноді підвищення температури відбувається хвилеподібно: спочатку піднімається, потім знижується, потім знову піднімається. І дуже часто почали скаржитися на шлунково-кишкові розлади — біль у животі, нудота, діарея, блювота", — зазначає медик.

За словами фахівчині, ступінь вираженості тих чи інших симптомів залежить від тяжкості захворювання. Якщо симптоми мають гострий характер, як наприклад, часта блювота і висока температура до 40 градусів, то це погана ознака. Найхарактернішою ознакою зараження залишається низька сатурація.

Світлана Гук також підкреслила, що не кожен ПЛР-тест може виявити "Дельту"

"Навіть коли йшлося про Уханський штам, і тоді говорили про наявність помилкових ПЛР-тестів", — сказала вона.

Що стосується можливості зараження коронавірусом у разі, коли в організмі є інша інфекція, лікарка висловила думку, що ймовірність такого досить мала.

"У світі мікроорганізмів теж існує конкуренція. Якщо, наприклад, першим в організм потрапив грип, то в цей час людина буде несприйнятлива до коронавірусу. Але якщо доза інфекції буде велика, а в людини є індивідуальна імунна схильність до якогось конкретного виду вірусу, то може статися все що завгодно", — зазначила медик.

У цілому лікар-пульмонолог говорить про те, що первинне вірусне навантаження "Дельти" значно вище, ніж у попередніх штамів. Однак, як і раніше є люди, які досить легко переносять хворобу і симптомів зовсім не помічають.

Нагадаємо, що в червні в Україні зафіксували появу нового штаму "Дельта". За словами секретаря РНБО Данілова хворі привезли вірус із Росії.