Фокус — 15 лет лидерства, инноваций и драйва

Команда Фокуса празднует юбилей — и мы хотим рассказать о том, что делаем, как, а главное — для кого.

Первый номер журнала Фокус вышел 29 сентября 2006 года. За прошедшие 15 лет мы выпустили 728 номеров, а это 728 недель постоянной работы, поисков, верстки, скорости. За эти недели и годы издание не только выжило, но и усилило свои позиции. Многолетнее лидерство журнала Фокус на рынке дополняет динамичное развитие сайта Focus.ua, посещаемость которого за 3 года выросла в 6 раз.

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Пессимисты, возможно, скажут, что век печатных СМИ закончился. Мы согласимся с ними, добавив, что остались только лучшие. Фокус готов и дальше публиковать для вас рейтинги, интервью, новости, статьи.

Для тех, кто ценит запах бумаги, и для тех, кто спешит жить в смартфоне.

Каждый номер журнала Фокус — это полтора десятка аналитических статей, репортажей и интервью. Мы пишем обо всем, что интересно и важно. От переломных моментов геополитики до спортивных побед, от проблем экономики до новых подростковых кумиров и причин их успешности.

Мы пишем об Украине и ее включенности в мировую картину дня — не забывая о том, как разнообразна наша страна и как важна каждая деталь этого большого пазла. А потому держим в фокусе каждый регион, отмечая его особенности.

Своего читателя мы видим как человека, который хочет знать не только что происходит, но почему и как — и предлагаем ему истории успешных людей и успешных проектов, рассказываем о причинах и следствиях важных для страны событий, прослеживаем историю и (обязательно привлекая экспертов) даем прогнозы на будущее.

Фокус — это новаторство

За годы существования еженедельник заметно повлиял на развитие рынка отечественных медиа. Теперь всевозможные рейтинги готовят и другие издания, но первым украинским медиа, предложившим такой формат, все равно остается Фокус. Редакция не планирует почивать на лаврах и развивает новые идеи, делая ставку на интерактивность и более глубокое вовлечение аудитории.

Фокус — это качество

О чем бы мы ни писали — о строительстве АЭС в Украине, о "налоге на Facebook" или конкурсах красоты — мы прилагаем все усилия, чтобы оставаться объективными и давать читателям полную информацию, критически анализируя скандалы и слухи. В последние годы в информационном пространстве поверхностность стала чем-то вроде тренда. В Фокусе главным принципом работы остается аналитический подход к контенту.

[ + – ] Алексей Газубей, главный редактор журнала Фокус Фото: Фокус

"В далеком 2006 году даже еженедельные медиа стремились следить за новостями. Но с каждым годом жизнь ускорялась, развивались новые технологии, а потому в журнале становилось все больше аналитики, точнее, "объяснительной журналистики", когда мы рассказываем читателю, что происходит, кому это выгодно, к каким последствиям может привести", — говорит главный редактор Фокуса Алексей Газубей.

Живя в эпоху, когда вот-вот нас настигнет технологическая сингулярность (гипотетический момент в будущем, когда технологическое развитие становится в принципе неуправляемым и необратимым), мы делаем ставку на техническое совершенствование сайта Focus.ua, расширение онлайновой аудитории и качество собственного новостного контента. Поэтому мы так часто и много экспериментируем — чтобы удовлетворить интерес и любопытство аудитории, не забывая при этом, что

СМИ — это не платформа, не агрегатор, а посредник, главная ценность которого — доверие читателей

"Если ранее сайт был зеркалом журнала, дополненным литературно насыщенными лонгридами, то сейчас это самостоятельное подразделение, способное оперативно отрабатывать широкий круг тем. Мы не приемлем снобизма, но стараемся максимально строго следовать редакционным правилам и форматам, даже если речь идет о несерьезном", — говорит шеф-редактор Focus.ua Михаил Багинский.

[ + – ] Михаил Багинский, шеф-редактор Focus.ua Фото: Фокус

Фокус — это профессионализм

Главред издания подмечает, что в течение последних лет все сложнее становится сохранить качественную и непредвзятую журналистику. Ведь любой блогер может не проверять факты, не искать альтернативные мнения и считать себя "медийщиком". Это вызов, с которым Фокус и его коллектив справляется каждый день.

"Казалось бы, все просто в журналистике: публиковать два мнения, искать плюсы и минусы, спрашивать мнение специалистов и оставить читателю простор для своих выводов. Но не просто удерживать эти стандарты качества, непредвзятости и объективности 15 лет подряд. Мы уверены, что у нас получается. Потому что все это время с нами наши читатели. Наши умные читатели", — считает Алексей Газубей.

[ + – ] Слаженная работа команды стала залогом успеха "Фокус Медиа" Фото: Коллаж Фокуса

Фокус — это десятки крутых специалистов

Это люди, которые сделали имя не только в СМИ, но и в других отраслях. И мы искренне рады, что они прошли нашу школу и имеют в своих резюме строки: "Был штатным/внештатным сотрудником Фокуса".

"Я высоко ценю команду издания, слаженная работа которой стала залогом успеха "Фокус Медиа" и позволяет нам ставить перед собой столь высокие цели. Я доверяю профессионалам Фокуса и убежден, что независимость редакции — необходимое условие дальнейшего роста нашей многомиллионной читательской аудитории", — говорит собственник ООО "Фокус Медиа" Александр Борщевич.

[ + – ] Александр Борщевич, собственник ООО "Фокус Медиа"

Фокус — это смелость

В прошлом году по нам больно ударил жесткий карантин. Мы были вынуждены приостановить работу печатной версии почти на три месяца. Однако несмотря на понесенные убытки, мы выстояли и более того — нарастили темпы и по росту трафика сайта, и по рекламным доходам. 2021 г. стал очень удачным, позитивным для компании.

"Мы укрепили команду новыми специалистами, было много знаковых интервью с первыми лицами страны, рейтингов и аналитических материалов, набравших огромное количество просмотров. И мы намерены продолжать в том же духе: наращивать трафик, расширять читательскую аудиторию, выпускать качественный еженедельник", — говорит генеральный директор "Фокус Медиа" Виктория Калкатина.

[ + – ] Виктория Калкатина, генеральный директор "Фокус Медиа"

Фокус — это лидерство в оффлайне и онлайне

На протяжении 15 лет печатная версия журнала занимает топовые позиции среди деловых медиа. Так, по данным отчета исследовательской компании TNS "MMI Украина 2020/3 + 2020/4", аудитория одного номера журнала Фокус составляет 87,3 тыс. человек, благодаря чему он занимает 2-ю строчку рейтинга еженедельников деловой прессы.

Что касается сайта, то еще в начале 2018 года он занимал место в пятой десятке рейтинга украинских онлайн-СМИ по посещаемости, но в 2021 году смог выйти в лидеры. Сегодня Focus.ua разместился в топ-15 информационных онлайн-изданий (на момент публикации статьи сайт занимает 12-ю позицию, — ред.). И если за весь 2010 год сайт смог собрать аудиторию, чуть превышающую 8 млн, то сегодня такое количество пользователей Focus.ua собирает в течение месяца.

"Благодаря росту трафика на сайте и высокой заинтересованности рекламодателей в наших площадках, как печатной так и цифровой, финансовый результат за этот короткий период улучшился в разы, даже превысил мои ожидания", — комментирует Александр Борщевич.

Фокус — это будущее

Ведь у нас амбициозные планы на следующий год. Мы планируем вывести сайт в топ-10, а проект в целом — в прибыль.

"Мы сохраним печатную версию Фокуса, а с января 2022 года журнал будет выходить на украинском языке, как того требует законодательство, — делится планами Александр Борщевич. — Фокус стал первым СМИ в моей бизнес-практике. Это был сознательный и желанный шаг. И первый же год работы оправдал все мои ожидания".