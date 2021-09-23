Фокус — 15 років лідерства, інновацій і драйву

Команда Фокуса святкує ювілей — і ми хочемо розповісти про те, що робимо, як, а головне — для кого.

Перший номер журналу Фокус вийшов 29 вересня 2006 року. За минулі 15 років ми випустили 728 номерів, а це 728 тижнів постійної роботи, пошуків, верстки, швидкості. За ці тижні та роки видання не тільки вижило, а й посилило свої позиції. Багаторічне лідерство журналу Фокус на ринку доповнює динамічний розвиток сайту Focus.ua, відвідуваність якого за 3 роки зросла в 6 разів.

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Песимісти, можливо, скажуть, що вік друкованих ЗМІ закінчився. Ми погодимося з ними, додавши, що залишилися тільки найкращі. Фокус готовий і далі публікувати для вас рейтинги, інтерв'ю, новини, статті.

Для тих, хто цінує запах паперу, і для тих, хто поспішає жити в смартфоні.

Кожен номер журналу Фокус — це півтора десятки аналітичних статей, репортажів та інтерв'ю. Ми пишемо про все, що цікаво і важливо. Від переломних моментів геополітики до спортивних перемог, від проблем економіки до нових підліткових кумирів і причин їх успішності.

Ми пишемо про Україну та її залученість у світову картину дня — не забуваючи про те, наскільки різноманітна наша країна і наскільки важлива кожна деталь цього великого пазлу. А тому тримаємо у фокусі кожен регіон, зазначаючи його особливості.

Свого читача ми бачимо як людину, яка хоче знати не тільки що відбувається, але чому і як — і пропонуємо їй історії успішних людей та успішних проєктів, розповідаємо про причини і наслідки важливих для країни подій, простежуємо історію і (обов'язково залучаючи експертів) даємо прогнози на майбутнє.

Фокус — це новаторство

За роки існування тижневик помітно вплинув на розвиток ринку вітчизняних медіа. Тепер усілякі рейтинги готують й інші видання, але першим українським медіа, який запропонував такий формат, все одно залишається Фокус. Редакція не планує спочивати на лаврах і розвиває нові ідеї, роблячи ставку на інтерактивність і більш глибоке залучення аудиторії.

Фокус — це якість

Про що б ми не писали — про будівництво АЕС в Україні, про "податок на Facebook" або конкурси краси — ми докладаємо всіх зусиль, щоб залишатися об'єктивними та давати читачам повну інформацію, критично аналізуючи скандали і чутки. В останні роки в інформаційному просторі поверховість стала чимось на зразок тренду. У Фокусі головним принципом роботи залишається аналітичний підхід до контенту.

[ + – ] Олексій Газубей, головний редактор журналу Фокус Фото: Фокус

"У далекому 2006 року навіть щотижневі медіа прагнули стежити за новинами. Але з кожним роком життя прискорювалося, розвивалися нові технології, а тому в журналі ставало все більше аналітики, точніше, "пояснювальної журналістики", коли ми розповідаємо читачеві, що відбувається, кому це вигідно, до яких наслідків може призвести", — говорить головний редактор Фокуса Олексій Газубей.

Живучи в епоху, коли ось-ось нас наздожене технологічна сингулярність (гіпотетичний момент у майбутньому, коли технологічний розвиток стає в принципі некерованим і незворотнім), ми робимо ставку на технічне вдосконалення сайту Focus.ua, розширення онлайнової аудиторії та якість власного новинного контенту. Тому ми так часто і багато експериментуємо — щоб задовольнити інтерес і цікавість аудиторії, не забуваючи при цьому, що

ЗМІ — це не платформа, не агрегатор, а посередник, головна цінність якого — довіра читачів

"Якщо раніше сайт був дзеркалом журналу, доповненим літературно насиченими лонгрідами, то зараз це самостійний підрозділ, здатний оперативно відпрацьовувати широке коло тем. Ми не припускаємо снобізму, але намагаємося максимально сувого дотримуватися редакційних правил і форматів, навіть якщо йдеться про несерйозне", — каже шеф-редактор Focus.ua Михайло Багінський.

[ + – ] Михайло Багінський, шеф-редактор Focus.ua Фото: Фокус

Фокус — це професіоналізм

Головред видання зауважує, що протягом останніх років усе складніше стає зберегти якісну та неупереджену журналістику. Адже будь-який блогер може не перевіряти факти, не шукати альтернативні думки і вважати себе "медійником". Це виклик, з яким Фокус і його колектив справляється щодня.

"Здавалося б, усе просто в журналістиці: публікувати дві думки, шукати плюси і мінуси, питати думку фахівців і залишити читачеві простір для своїх висновків. Але не просто утримувати ці стандарти якості, неупередженості та об'єктивності 15 років поспіль. Ми впевнені, що в нас виходить. Тому що весь цей час із нами наші читачі. Наші розумні читачі", — вважає Олексій Газубей.

[ + – ] Злагоджена робота команди стала запорукою успіху "Фокус Медіа" Фото: Коллаж Фокуса

Фокус — це десятки крутих фахівців

Це люди, які зробили ім'я не тільки в ЗМІ, але й в інших галузях. І ми щиро раді, що вони пройшли нашу школу і мають у своїх резюме рядки: "Був штатним / позаштатним співробітником Фокуса".

"Я високо ціную команду видання, злагоджена робота якої стала запорукою успіху "Фокус Медіа" і дозволяє нам ставити перед собою настільки високі цілі. Я довіряю професіоналам Фокуса і переконаний, що незалежність редакції — необхідна умова подальшого зростання нашої багатомільйонної читацької аудиторії", — говорить власник ТОВ "Фокус Медіа" Олександр Борщевич.

[ + – ] Олександр Борщевич, власник ТОВ "Фокус Медіа"

Фокус — це сміливість

У минулому році нас боляче вдарив жорсткий карантин. Ми були змушені призупинити роботу друкованої версії майже на три місяці. Однак незважаючи на понесені збитки, ми вистояли і більш того — наростили темпи і за зростанням трафіку сайту, і за рекламними доходами. 2021 рік став дуже вдалим, позитивним для компанії.

"Ми зміцнили команду новими фахівцями, було багато знакових інтерв'ю з першими особами країни, рейтингів та аналітичних матеріалів, які набрали величезну кількість переглядів. І ми маємо намір продовжувати в тому ж дусі: нарощувати трафік, розширювати читацьку аудиторію, випускати якісний тижневик", — говорить генеральна директорка "Фокус Медіа" Вікторія Калкатіна.

[ + – ] Вікторія Калкатіна, генеральна директорка "Фокус Медіа"

Фокус — це лідерство в офлайні й онлайні

Протягом 15 років друкована версія журналу посідає топові позиції серед ділових медіа. Так, за даними звіту дослідницької компанії TNS "MMI Україна 2020/3 + 2020/4", аудиторія одного номера журналу Фокус становить 87,3 тис. осіб, завдяки чому він посідає 2-й рядок рейтингу тижневиків ділової преси.

Що стосується сайту, то ще на початку 2018 року він посідав місце в п'ятій десятці рейтингу українських онлайн-ЗМІ за відвідуваністю, але в 2021 році зміг вийти в лідери. Сьогодні Focus.ua розмістився в топ-15 інформаційних онлайн-видань (на момент публікації статті сайт посідає 12-у позицію, — ред.). І якщо за весь 2010 рік сайт зміг зібрати аудиторію, яка трохи перевищує 8 млн, то сьогодні таку кількість користувачів Focus.ua збирає протягом місяця.

"Завдяки зростанню трафіку на сайті та високій зацікавленості рекламодавців у наших майданчиках, як друкованого так і цифрового, фінансовий результат за цей короткий період покращився в рази, навіть перевищив мої очікування", — коментує Олександр Борщевич.

Фокус — це майбутнє

Адже в нас амбітні плани на наступний рік. Ми плануємо вивести сайт у топ-10, а проєкт у цілому — у прибуток.

"Ми збережемо друковану версію Фокуса, а із січня 2022 року журнал буде виходити українською мовою, як того вимагає законодавство, — ділиться планами Олександр Борщевич. — Фокус став першим ЗМІ в моїй бізнес-практиці. Це був свідомий і бажаний крок. І перший же рік роботи виправдав усі мої очікування".