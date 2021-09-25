15 лет Фокусу. Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко и другие политики поздравили журнал

Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради України

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[ + – ] Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины Фото: УНИАН

Свобода слова — одне з головних надбань України за роки незалежності. Без неї складно уявити сучасну журналістику. Тому ми повинні захистити та зберегти це фундаментальне право. Для мене ця позиція принципова, адже без свободи слова неможливий демократичний вектор розвитку нашої держави.

Дякую колективу Фокуса за те, що впродовж 15 років тримаєте руку на пульсі подій та інформуєте суспільство про найважливіші події в державі й світі. Бажаю нових здобутків та ще більше читачів!

Юлія Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина"

[ + – ] Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина"

У той час, коли нас переконують, що "всі ми журналісти" й кожний користувач інтернету — сам собі засіб масової інформації, потреба в професійній, якісній і відповідальній журналістиці насправді лише зростає. Так само, якщо в нас, не дай Боже, з'являються проблеми зі здоров'ям і ми шукаємо кращих лікарів. Коли не все гаразд у країні, потрібні фахівці, здатні "навести фокус" і допомогти встановити точний діагноз. У цьому й полягає покликання медіа.

Александр Корниенко

Глава партии "Слуга народа"

[ + – ] Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа" Фото: УНИАН

Поздравляю Фокус с днем рождения! 15 лет — еще не совершеннолетие, но по украинским меркам уже солидный возраст. Вы застали доллар по 5,05, работали при четырех президентах, выдержали атаку соцсетей на традиционные СМИ. Нам как молодой партии непросто быть в фокусе журналистов, в том числе — журналистов Фокуса. Вы не даете нам расслабиться, но именно за это мы вам благодарны.

Кіра Рудик

Лідер партії "Голос"

[ + – ] Кира Рудик, глава партии "Голос"

15 років для політичного журналу — символ якості та популярності. В епоху цифровізації тримати в руках визнане паперове видання дуже приємно, бо, гортаючи сторінки, занурюєшся в якісну аналітику й журналістику. Для українців важливо розуміти реальність та не жити міфами. І добре, що ви не ігноруєте помилки й вади політиків та політики. Це й є шлях до демократичного, успішного майбутнього. Дякую, що тримаєте політику в ФОКУСІ й робите світ навколо кращим.

Ірина Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність"

[ + – ] Ирина Геращенко, сопредседатель партии "Европейская солидарность" Фото: Getty Images

15 років на медіаринку в умовах української політичної та економічної турбулентності — це вже солідний вік. Особливо в сфері друкованих ЗМІ, які першими відчувають проблеми цін на друк, доставку й залежать від платоспроможності українців.

Залишатися в тренді, бути цікавими й доступними, давати оперативні матеріали й аналітику — Фокусу це вдається.

Щиро бажаю вам тримати баланс, дотримуватися стандартів, бути незалежними й при цьому прибутковими. Майже фантастичний сценарій в українському медіапросторі, але нехай у вас вдасться!

Ольга Сумская

Актриса

[ + – ] Ольга Сумская, звезда украинского кино Фото: Марина Брикимова

15 лет — это рекорд в нынешнем мире интернета. Вам удалось не только укрепить свои позиции одного из самых читаемых журналов, но быть одним из самых влиятельных изданий в своей сфере! Стабильности, высоких рейтингов и всегда держать ФОКУС в нужном направлении! Быть добру, с юбилеем!

Сергій Соболєв

Перший заступник голови фракції "Батьківщина"

[ + – ] Сергей Соболев, первый заместитель главы фракции "Батькивщина"

Справжні журналісти, як і справжні політики, працюють для людей. Утім, люди чекають від нас різного. Від політиків — принциповості, послідовності й передбачуваності. Від медіа — несподіванок і виведення посадовців на чисту воду. І кожен має виконувати свою роботу якісно. Можливо, як політику мені й хотілося б, щоб ЗМІ були налаштовані до мене доброзичливо, але як читач я зацікавлений насамперед у тому, щоб медіа не ­залишали політиків у спокої.