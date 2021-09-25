15 років Фокусу. Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко та інші політики привітали журнал

Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради України

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[ + – ] Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України Фото: УНІАН

Свобода слова — одне з головних надбань України за роки незалежності. Без неї складно уявити сучасну журналістику. Тому ми повинні захистити та зберегти це фундаментальне право. Для мене ця позиція принципова, адже без свободи слова неможливий демократичний вектор розвитку нашої держави.

Дякую колективу Фокуса за те, що впродовж 15 років тримаєте руку на пульсі подій та інформуєте суспільство про найважливіші події в державі й світі. Бажаю нових здобутків та ще більше читачів!

Юлія Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина"

[ + – ] Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина"

У той час, коли нас переконують, що "всі ми журналісти" й кожний користувач інтернету — сам собі засіб масової інформації, потреба в професійній, якісній і відповідальній журналістиці насправді лише зростає. Так само, якщо в нас, не дай Боже, з'являються проблеми зі здоров'ям і ми шукаємо кращих лікарів. Коли не все гаразд у країні, потрібні фахівці, здатні "навести фокус" і допомогти встановити точний діагноз. У цьому й полягає покликання медіа.

Олександр Корнієнко

Голова партії "Слуга народу"

[ + – ] Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу" Фото: УНІАН

Вітаю Фокус з днем народження! 15 років — ще не повноліття, але за українськими мірками вже солідний вік. Ви застали долар по 5,05, працювали при чотирьох президентах, витримали атаку соцмереж на традиційні ЗМІ. Нам як молодий партії непросто бути у фокусі журналістів, зокрема — журналістів Фокуса. Ви не даєте нам розслабитися, але саме за це ми вам вдячні.

Кіра Рудик

Лідер партії "Голос"

[ + – ] Кіра Рудик, голова партії "Голос"

15 років для політичного журналу — символ якості та популярності. В епоху цифровізації тримати в руках визнане паперове видання дуже приємно, бо, гортаючи сторінки, занурюєшся в якісну аналітику й журналістику. Для українців важливо розуміти реальність та не жити міфами. І добре, що ви не ігноруєте помилки й вади політиків та політики. Це й є шлях до демократичного, успішного майбутнього. Дякую, що тримаєте політику в ФОКУСІ й робите світ навколо кращим.

Ірина Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність"

[ + – ] Ірина Геращенко, співголова партії "Європейська солідарність" Фото: Getty Images

15 років на медіаринку в умовах української політичної та економічної турбулентності — це вже солідний вік. Особливо в сфері друкованих ЗМІ, які першими відчувають проблеми цін на друк, доставку й залежать від платоспроможності українців.

Залишатися в тренді, бути цікавими й доступними, давати оперативні матеріали й аналітику — Фокусу це вдається.

Щиро бажаю вам тримати баланс, дотримуватися стандартів, бути незалежними й при цьому прибутковими. Майже фантастичний сценарій в українському медіапросторі, але нехай у вас вдасться!

Ольга Сумська

Актриса

[ + – ] Ольга Сумська, зірка українського кіно Фото: Марина Брікімова

15 років — це рекорд в нинішньому світі інтернету. Вам вдалося не тільки зміцнити свої позиції одного з найбільш популярних журналів, але бути одним з найвпливовіших видань у своїй сфері! Стабільності, високих рейтингів і завжди тримати ФОКУС у потрібному напрямку! Бути добру, з ювілеєм!

Сергій Соболєв

Перший заступник голови фракції "Батьківщина"

[ + – ] Сергій Соболєв, перший заступник голови фракції "Батьківщина"

Справжні журналісти, як і справжні політики, працюють для людей. Утім, люди чекають від нас різного. Від політиків — принциповості, послідовності й передбачуваності. Від медіа — несподіванок і виведення посадовців на чисту воду. І кожен має виконувати свою роботу якісно. Можливо, як політику мені й хотілося б, щоб ЗМІ були налаштовані до мене доброзичливо, але як читач я зацікавлений насамперед у тому, щоб медіа не ­залишали політиків у спокої.