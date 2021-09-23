Суд приговорил организатора "титушек" Крысина к 8 годам за пытки во время Майдана

Речь идет о похищении оператора Владимира Иваненко и применения к нему пыток во время массовых акций протеста в Киеве. При этом защита намерена оспаривать приговор.

Дарницкий суд Киева приговорил Юрия Крысина к восьми годам лишения свободы по делу об организации похищения и пыток видеооператора Владимира Иваненко во время Майдана 21 января 2014 года. Путем сложения этого срока с уже существующим по делу об убийстве журналиста Дмитрия Веремия, подсудимый получил восемь лет тюремного заключения. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщил адвокат пострадавших Павел Дикань в своем Facebook.

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"Юрий Крысин приговорен к 7 годам лишения свободы, путем сложения с существующим приговором по делу Веремия получает 8, гражданский иск удовлетворен частично", — написал юрист.

В свою очередь прокурор Юлия Малашич в комментарии hromadske сообщила, что суд учел позицию пострадавшего и стороны обвинения.

"Мне жаль признать, что по другим статьям Крысина освободили от ответственности… Но это было законное решение суда, поскольку истекли сроки давности", — добавила прокурор.

Так, подсудимого признали виновным по статье о пытках, однако по статьям о похищении, хулиганстве и препятствовании мирным акциям его оправдали из-за истечения срока давности преступлений. В результате за решеткой Юрий Крысин проведет около 5 лет, так как время его задержания отсчитывается с 2018 года.

По словам журналистов, Юрий Крысин и его защита намерены оспорить решение суда. Также защита утверждает, что подсудимый находится в больнице под капельницей.

Юрий Крысин — что известно

Также издание пишет, что Юрий Крысин является уроженцем Донецкой области и руководителем охранной компании "Пятый регион". Как утверждает следствие, во время событий Майдана в 2013-2014 годах он выступал в роли организатора "титушек" и сотрудничал с бизнесменом Алексеем Чеботаревым. Что касается дела о похищении и пытках оператора, Чеботарев предложил Крысину вознаграждение в размере $200 тысяч за противодействие участникам Майдана, на что подсудимый согласился.

С 10 по 22 января 2014 года Юрий Крысин уехал отдыхать за границу и передал "полномочия" на доверенных лиц из своего ближайшего окружения — Павла Белая и Сергея Чемеса, которые неофициально работали в компании Крысина. По версии правоохранителей, подсудимый координировал действия своих соратников по телефону.

Напомним, в декабре 2017 года Шевченковский суд приговорил Крысина к 5 годам лишения свободы по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Майдана. Уже в июне 2018 года апелляционный суд подтвердил этот приговор.