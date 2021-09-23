Суд засудив організатора "тітушок" Крисіна до 8 років за тортури під час Майдану

Йдеться про викрадення оператора Володимира Іваненка та застосування до нього тортур під час масових акцій протесту в Києві. При цьому захист має намір оскаржувати вирок.

Дарницький суд Києва засудив Юрія Крисіна до восьми років позбавлення волі у справі про організацію викрадення та катування відеооператора Володимира Іваненка під час Майдану 21 січня 2014 року. Шляхом додавання цього терміну до вже наявного у справі про вбивство журналіста Дмитра Веремія, підсудний отримав вісім років тюремного ув'язнення. Про це в четвер, 23 вересня, повідомив адвокат потерпілих Павло Дикань у своєму Facebook.

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"Юрій Крисін засуджений до 7 років позбавлення волі, шляхом додавання до наявного вироку в справі Веремія отримує 8, цивільний позов задоволений частково", — написав юрист.

Зі свого боку прокурорка Юлія Малашич у коментарі hromadske повідомила, що суд врахував позицію потерпілого і сторони звинувачення.

"Мені шкода визнати, що за іншими статтями Крисіна звільнили від відповідальності... Але це було законне рішення суду, оскільки минули всі терміни давності", — додала прокурорка.

Так, підсудного визнали винним за статтею про тортури, однак за статтями про викрадення, хуліганство та перешкоджання мирним акціям його виправдали через закінчення терміну давності злочинів. Зрештою за ґратами Юрій Крисін проведе майже 5 років, оскільки час його затримки відраховується з 2018 року.

За словами журналістів, Юрій Крисін і його захист має намір оскаржити рішення суду. Також захист стверджує, що підсудний перебуває в лікарні під крапельницею.

Юрій Крисін — що відомо

Також видання пише, що Юрій Крисін є уродженцем Донецької області та керівником охоронної компанії "П'ятий регіон". Як стверджує слідство, під час подій Майдану в 2013-2014 роках він був організатором "тітушок" і співпрацював із бізнесменом Олексієм Чеботарьовим. Що стосується справи про викрадення й катування оператора, Чеботарьов запропонував Крисіну винагороду в розмірі $200 тисяч за протидію учасникам Майдану, на що підсудний погодився.

З 10 по 22 січня 2014 року Юрій Крисін поїхав відпочивати за кордон і передав "повноваження" на довірених осіб зі свого найближчого оточення — Павла Бялая і Сергія Чемеса, які неофіційно працювали в компанії Крисіна. За версією правоохоронців, підсудний координував дії своїх соратників по телефону.

Нагадаємо, в грудні 2017 року Шевченківський суд засудив Крисіна до 5 років позбавлення волі у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія під час Майдану. Уже в червні 2018 року апеляційний суд підтвердив цей вирок.