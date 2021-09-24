Пожар на шахте Засядько в Донецке: один шахтер пропал без вести

После нескольких попыток горноспасателям удалось вывести на поверхность 60 человек

В оккупированном Донецке на шахте им. А.Ф. Засядько вечером 23 сентября произошел пожар. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. Об этом сообщает сайт города Донецка.

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"Вчера в 21:30 произошло возгорание пересыпа транспортной ленты на шахте им. Засядько. В 4:57 был запущен общешахтный реверс. Причина пожара устанавливается", — написал "руководитель" оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

Горноспасатели вывели на поверхность всех работников шахты, за исключением одного горняка. Сообщается, что из-за плотного задымления первые попытки спасателей обнаружить шахтеров не дали результатов. Возобновить спасательную операцию удалось после реверсирования воздуха. Тушение пожара и поиск пропавшего горняка продолжаются.

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Известно, что шахта имени Засядько является одним из крупнейших угледобывающих предприятий в Украине, которая была введена в эксплуатацию в 1958 году. По словам председателя Независимого профсоюза горняков Донбасса Николая Волынко, шахтеры по-прежнему работают как 90 лет назад – отбойным молотком, а в условиях постоянного недофинансирования о какой-либо технике безопасности не может быть и речи.

За последние 22 года на шахте произошло шесть аварий – в результате самой крупной из них, 18 ноября 2007 года, погибли 101 человек. За все время существования шахты в ней погибли 282 человека, это самый большой показатель по количеству жертв в шахтах Украины.

Как ранее сообщалось, после очередной аварии на шахте Засядько в Украине был объявлен траур по погибшим шахтерам.

"Генпрокуратура" самопровозглашенной ДНР задержала директора шахты имени Засядько, по подозрению в нарушении правил горных работ.